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    La Casa Blanca habilita en su web juegos sobre la agenda de Trump, incluidos el muro y la deportación de migrantes

    El anuncio de “Arcade” ha sido realizado por la propia Casa Blanca a través de una serie de mensajes en redes sociales para promocionar la iniciativa, incluidas parodias de algunas consolas clásicas y el cambio del logo de Sega por el de MAGA.

    Por 
    Europa Press
    Captura de pantalla de "Arcade", apartado en la Casa Blanca con juegos basados en la agenda política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Europa Press CASA BLANCA

    La Casa Blanca ha habilitado en las últimas horas en su página web un apartado bajo el nombre de “Arcade”, con cinco juegos que promueven diferentes aspectos de la agenda política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que permiten a los usuarios “construir un muro” y perseguir a supuestos migrantes en situación irregular.

    Entre los cinco juegos subidos hasta el momento a la plataforma destacan “Construir el muro” -similar al Tetris y que tiene como objetivo “proteger la frontera de la horda que llega”-, y “Rio Run” -parecido al “Serpiente” para celulares y en el que un hombre en traje va sumando en fila a personas para su “deportación”, todas ellas con ropa naranja de presidiario tras ser capturadas-.

    A ellos se suman “Flappy Bill”, un juego similar a “Flappy Bird” en el que un águila ha de ir esquivando obstáculos mientras porta un proyecto de ley en Washington, y “Cadena de suministro”, en el que el usuario debe rechazar objetos que no cumplen los estándares sanitarios del plan “Make America Healthy Again” (Haz que Estados Unidos esté sano de nuevo).

    Por último, el quinto juego, llamado “Trump Savings Tycoon” (Magnate de los Ahorros Trump), el objetivo es recolectar dinero con un cazamariposas para destinarlo a las “Cuentras Trump para tus hijos”, en referencia al plan de ahora de la Administración, que ofrece mil dólares a cada niño nacido durante el mandato del magnate en la Casa Blanca.

    El anuncio de “Arcade” ha sido realizado por la propia Casa Blanca a través de una serie de mensajes en redes sociales para promocionar la iniciativa, incluidas parodias de algunas consolas clásicas y el cambio del logo de Sega por el de MAGA (Make America Great Again), principal eslogan de campaña de Trump). “Entra en la sala de juegos de la victoria”, zanja.

    Más sobre:EE.UU.Casa BlancaArcadeTrumpmuromigraciónRio RunFlappy BillMake America Healthy AgainTrump Savings TycoonMundo

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