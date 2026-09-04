4S: las reflexiones del oficialismo a cuatros años del triunfo del “Rechazo”

Este viernes se cumplen cuatro años desde que el país decidió darle el triunfo a la opción “Rechazo” en el plebiscito constitucional de 2022.

La idea de cambiar la Carta Magna fue apoyada por la derecha y algunas fuerzas del centro, que hoy, en un nuevo aniversario de esos comicios, comparte sus reflexiones.

Uno de los primeros en manifestarse esta jornada a través de su cuenta de X fue el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. “Hace cuatro años, Chile rechazó en las urnas la división y la lógica refundacional de la izquierda. El 4 de septiembre fue una victoria de millones de chilenos que defendieron nuestra institucionalidad, nuestra libertad y la unidad nacional”, publicó el secretario de Estado.

A eso agregó: “Hoy nos corresponde transformar ese mandato en futuro. Con el liderazgo del Presidente José Antonio Kast, seguiremos trabajando con determinación para construir más oportunidades para todos”.

Andres Perez

Desde Chile Vamos, en tanto, el presidente y senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke aseguró que se trata de una fecha en que Chile “recuperó la esperanza en su futuro y la unidad detrás de sus valores democráticos”.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, dijo en radio Pauta: “Fuimos nosotros los que tuvimos que defender la democracia frente a los delirios de una minoría que quería borrar la tradición constitucional chilena”.

Asimismo, en la UDI, los diputados Sergio Bobadilla, Eduardo Cre5on y Ricardo Neumann, sostuvieron que “afortunadamente, en el plebiscito del 4 de septiembre la inmensa mayoría de los chilenos decidió rechazar el camino que nos propuso un sector extremo de nuestra sociedad”.

Por eso, anunciaron la presentación de un proyecto de ley para que el proceso de la Convención Constitucional -el organismo que escribió la propuesta de nueva Carta Fundamental- sea incluido en el ramo de Historia.

“Como sociedad tenemos el deber de garantizar que las actuales y futuras generaciones conozcan todos los acontecimientos que marcaron a Chile entre octubre de 2019 y septiembre de 2022, desde la extrema violencia y el vandalismo que sufrió nuestro país, el riesgo al que estuvo expuesta la institucionalidad y el rol que cumplió Carabineros en la defensa de nuestra democracia, hasta lo que significó la Convención Cons8tucional, que lejos de convertirse en un espacio de acuerdos terminó profundizando las divisiones y proponiendo al país un texto que amenazaba los pilares esenciales de Chile”, señalaron los legisladores.