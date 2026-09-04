Vozinha enfrenta los costos de la fama en Chile: “Me gustaría tener más espacio, poder salir, pero es muy difícil”

Uno de los grandes golpes del mercado del pases del fútbol chileno lo dio Colo Colo. El cuadro albo concretó la llegada del portero Vozinha justo después de que el caboverdiano se transformara en una de las grandes figuras del Mundial de Norteamérica 2026.

Ahora, con un mes viviendo en Chile, el arquero ha dado cuenta de los cambios que ha tenido su vida tras saltar a la fama y llegar a uno de los elencos más populares del país.

Incluso llegó a señalar que las muestras de cariño lo han abrumado, no por el hecho de recibirlas, sino por no ser capaz de responder a todas ellas como le gustaría.

“En la calle es grato, pero muchas veces es intenso. Es un país diferente, intenso y muchas veces no consigo dar atención a todos y pido disculpas por eso, porque me encantaría dar atención a todos”, comentó en una entrevista compartida en los canales oficiales de Colo Colo.

“Pienso que si una vez no puedo saludar a alguien, habrá una próxima oportunidad. Es difícil salir a caminar en el barrio, es algo que cambió mucho porque siempre me gustó ir a caminar, soy una persona del pueblo y me gusta mostrar el cariño y atención a las personas, pero eso cambió mucho. Me gustaría y querría tener más espacio, pero será muy difícil”, complementó el guardameta.

También realizó una comparación con sus experiencias anteriores. “En Cabo Verde, las personas siempre me pedían una foto, cambiábamos palabras, lo mismo en Portugal, pero no era así como hoy. Ha cambiado mucho después del Mundial. Hoy es muy difícil, siempre tengo que ver la mejor hora donde voy porque siempre será movido. Pero con el tiempo todo será más calmo y tranquilo”, cerró Vozinha.

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Ya puedes disfrutar en nuestro canal de YouTube la entrevista de Fernando González a Vozinha, desde el Estadio Monumental 🧤🤟🏻



Una conversación para conocer la historia de nuestro nuevo arquero y descubrir al hombre detrás de Vozinha.



📺 ¡No… pic.twitter.com/69Tmf5Y9Rn — Colo-Colo (@ColoColo) September 3, 2026

Fernando Ortiz prepara novedades

Este domingo Colo Colo debe enfrentar a Huachipato por la fecha 22 de la Liga de Primera. En la antesala de este duelo, el técnico Fernando Ortiz puso a Vozinha a trabajar con los posibles titulares, lo que le permitirá al africano debutar en el torneo local. Antes lo hizo contra Unión Española, pero por la Copa Chile.

Este cambio responde a que Gabriel Maureira no estará disponible para la próxima semana, pues se incorporará a la Selección que se prepara para los Juegos Odesur. De esta manera, Ortiz le dará la oportunidad de darle rodaje a Vozinha, pues ya estaba prevista su presencia en el arco para el duelo contra Deportes Concepción.

Por otro lado, el DT ya definió quién ocupará el lugar del suspendido Javier Correa. El elegido es Maximiliano Romero, quien se repuso de una sobrecarga en la rodilla izquierda, por lo que está en condiciones de asumir la responsabilidad.

A su vez, en la defensa, tras los problemas físicos que afectan a Jonathan Villagra y Joaquín Sosa, el Tano piensa en Iván Román y Alonso Olguín como alternativas.

El partido entre Huachipato y Colo Colo está programado para este domingo 6 de septiembre a partir de las 17.00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

El objetivo del Cacique, actual líder de la clasificación, será ampliar o al menos sostener la diferencia de 16 puntos que los separan de sus más cercanos perseguidores: Universidad Católica y Universidad de Chile.

Los acereros, en tanto, intentarán alejarse de la zona de descenso, pues están a tres unidades de la zona roja.