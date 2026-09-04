El extacante brasileño que enseñó a cabecear a Cristiano Ronaldo: “Algo aprendió, tanto que lleva casi mil goles”

El gol Cristiano Ronaldo por la Juventus ante la Sampdoria fue elegido el mejor tanto de cabeza en la historia de Italia.

El 18 de diciembre de 2019, Cristiano Ronaldo hizo historia en el fútbol italiano. Ese día se enfrentaron en Génova la Sampdoria y la Juventus, la cuarta camiseta que el Bicho vistió en su carrera, duelo que acabó con el triunfo de la Vecchia Signora por 2-1.

El argentino Paulo Dybala abrió la cuenta para la visita, a los 19 minutos, mientras que Gianluca Caprari empató a los 35 minutos. Cuando el duelo acababa en su primera mitad, el portugués marcó el que fue elegido el mejor gol de cabeza en la historia del fútbol de ese país.

CR7, quien por entonces tenía 34 años recibió un centro desde la izquierda del brasileño Alex Sandro. Se elevó de manera majestuosa, casi sin tomar impulso. Sacó medio cuerpo a su marcador, el italiano Salvatore Murru para quedar suspendido al menos un segundo y medio en el aire. Jamás cerró los ojos, con un cabezazo potente y direccionado le cambió el palo al arquero Emil Audero.

El gol del artillero portugués causó una verdadera revolución entre los hinchas y en las redes sociales de los fanáticos italianos. De acuerdo con un estudio de Sky Sports Italia, Cristiano se elevó 71 centímetros por sobre el césped y alcanzó una altura de 2.56 metros.

“Cuando marcan este tipo de goles, solo puedes estrecharles la mano, esos valen el precio de una entrada. Ronaldo hizo algo que solo se ve en la NBA. No hay nada más que decir, solo halagos”, dijo el técnico rival Claudio Ranieri tras la conquista del lusitano.

Pese a la espectacularidad del gol, la hazaña conseguida en el estadio Luigi Ferraris de la provincia de Liguria no es el salto más elevado en la carrera de la estrella. En 2013, por los octavos de final de la Champions League, el delantero llegó a los 2.95 m para anotar con la camiseta de Real Madrid a su exequipo Manchester United.

Y es que el cabezazo es uno de los grandes expedientes del juego de un futbolista que está a solo 22 goles de alcanzar las 1.000 anotaciones. Es más, en su carrera, el luso ya suma 157 celebraciones con este tipo de remates. Una virtud que perfeccionó cuando era muy joven en las inferiores del Sporting de Portugal.

Su mentor

En una reciente entrevista, el exatacante brasileño Mário Jardel aseguró que enseñó a la estrella portuguesa a cabecear el balón, cuando ambos coincidieron en la escuadra lisboeta, a principios de este siglo.

Mário Jardel y el Bicho jugaron en Sporting.

El oriundo de Fortaleza, en el estado de Ceará, fue uno de los grandes cabeceadores que pasó por el Brasileirao, delantero potente y un maestro dentro del área, con mucha autoridad para hablar sobre el rol del número 9 tras una larga carrera distribuida en 11 países.

En una animada conversación con el medio Globo Esporte, el exatacante reveló cuáles fueron las lecciones que le transmitió a un joven Cristiano Ronaldo como parte de la enseñanza que lo forjaron como uno de los grandes arietes en la historia del fútbol.

Supermario ya tenía una carrera consolidada en Europa cuando conoció a CR7, un chico lleno de talento que empezaba a destacar en las categorías inferiores del Sporting. Según el cearense, su buena relación comenzó en los entrenamientos, una lección que el número 7 portugués acompañó durante toda su trayectoria.

“Cuando llegué al Sporting de Lisboa, después de dejar el Galatasaray, lo llamaba a Cristiano Ronaldo, para entrenar y le pedía que me levantara el balón. Yo solía llamarlo y le decía: ‘Céntrame el balón, chico, directo a la cabeza y aprende a cabecearlo’. Algo aprendió, en realidad, creo que aprendió muchísimo, tanto que lleva casi mil goles”, dijo entre risas.

Jardel y el Bicho formaron una dupla de ataque en el Sporting durante 17 partidos de la temporada 2002-‘03. El brasileño marcó cinco goles, mientras que el joven CR7 anotó en tres ocasiones.