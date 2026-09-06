Gerardo Rosselot: “La idea en este Rally Mundial es intentar subir al podio en Junior”
Integrante de una verdadera dinastía dentro del automovilismo chileno, el piloto nacional es una de las cartas de mayor proyección para la fecha que se correrá el próximo fin de semana en la Octava Región. Eso sí, se desmarca de su familia. “Estoy haciendo mi propio camino”, afirma.
Gerardo Rosselot (24 años) asoma como una de las cartas con mayor proyección del rally nacional, algo que espera ratificar entre el 10 y el 13 de septiembre en el Rally Chile Biobío, la duodécima fecha del Mundial de la especialidad, donde competirá en la categoría Junior.
¿Cómo vive la previa del Mundial?
Bien tranquilo, estoy sorprendido por la calma que tengo, lo estoy tomando como una carrera más. Obviamente es tremenda oportunidad, pero tampoco es el fin del mundo, voy a seguir corriendo más adelante. Estoy con esa mentalidad, creo que no es necesario meterse a uno mismo más presión de lo que ya conlleva estar corriendo en rally. En el pasado me preocupaba dos o tres semanas antes y eso te pone muy nervioso. Hoy estoy tranquilo por todo el trabajo que hemos hecho en el mes a mes, gimnasio, psicóloga deportiva. Me siento más preparado que nunca.
Por otro lado, va a correr en un Ford Fiesta, que es un auto que ya conoce.
Es un auto que yo ya pude manejar el 2024, cuando fui a correr las tres fechas del Mundial Junior a Europa: Suecia, Italia y Finlandia. Tiene como 29-30 caballos menos que mi auto acá en Chile, al que yo estoy acostumbrado, es una categoría inferior. Y voy con el objetivo de volver a correr el Mundial Junior de nuevo, ojalá completo, el próximo año.
¿Se ve dando el salto a Europa?
Me titulé en enero de ingeniero civil industrial. Hice un esfuerzo muy grande durante cinco años para poder estudiar y correr al mismo tiempo. Estudiaba de noche, volaba a las carreras. Fue bien intenso todo, y hoy día me estoy dando la oportunidad de dedicarme al rally un 100%, para ver qué diferencia hay entre lo que yo estaba haciendo antes, convalidando las dos cosas.
Usted además se preocupa mucho de relacionarse con las marcas.
Me preocupo de fidelizar mucho con las marcas. Cerré con dos marcas como Red Bull y Santander. Creo que desde un inicio fue muy positivo todo el hecho de hacer el esfuerzo y dedicarnos. Falta mucho, pero estoy costeándome, no el 100%, pero ya casi todo lo que corresponde a mi carrera en Chile. Hoy queremos salir a correr afuera, tengo toda la motivación. Soy chico todavía y ahora es cuando. Si lo dejo para mañana, va a terminar siendo cuando tenga 30 años y ya voy a estar pasado en edad.
¿Cuánto pesa venir de una familia tan tuerca como la suya?
Esa mochila familiar me la saqué hace rato. Obviamente toda la historia familiar que nosotros tenemos es grandísima y podemos estar conversando cinco horas de lo mismo. Luis Ignacio, mi papá, Emilio... Entre los tres deben juntar unos 10 campeonatos en los 26 años del Rally Mobil. Hoy día ya no tengo nada que ver con lo que es el equipo Rosselot de rally. Estoy haciendo mi propio camino y tengo mi equipo privado, en el cual yo me estoy haciendo mi propia asistencia. Tengo mis carpas, mi camión. Y eso creo que me ha llevado a abrirme más puertas con otras marcas.
Eso le da más independencia...
Sí. No estoy siguiendo el camino de mi familia, que fueron los que me dieron la oportunidad de correr. Entonces, eso es lo que más contento que me tiene. Hoy día no le tengo que pedir permiso a nadie para salir a correr, ni para ver qué carrera hago. Me meto, veo, manejo yo mis cuentas con mis marcas. Entonces, yo sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. No dependo de nadie. Y esta mochila familiar la tenía mucho al principio porque quizás todavía no había demostrado mi potencial.
Ha crecido bastante..
Creo que si bien no he llegado a mi peak de potencial, creo que falta mucho por explotar porque siempre sigo aprendiendo y soy chico todavía en esto. Ya demostré que estoy al mejor nivel conductivo en Chile. Soy uno de los mejores de Chile. Muy humildemente lo digo porque lo he trabajado para ser así. Y no tengo nada más que demostrarle a nadie. Mis marcas ya saben lo que soy capaz de hacer, yo también, y eso me da mucha tranquilidad mental.
¿Con qué resultado queda conforme en esta fecha?
Mira, para ganar una fecha mundial se tienen que alinear muchos planetas, sobre todo si es que estás corriendo solamente una fecha en el año, dándote solamente una oportunidad. Obviamente quiero ganar. Si buscamos solamente eso y no sucede porque me falló el auto, porque pinché el neumático sin querer, etc., nos vamos a ir muy tristes a la casa. Entonces, igual estamos siendo bien aterrizados.
Sería un golpe duro...
La idea es demostrar el nivel de 2024 en Junior, intentar estar en el podio, ganando quizás alguna especial, subiéndome tercero o segundo en las distintas carreras. Y con eso, siendo constantes y bien fríos mentalmente, debería estar arriba del podio. Eso es lo que buscamos un poco, volver a demostrar que estoy al nivel conductivo de poder pelear un Campeonato Mundial Junior. Y con esto, que me vuelvan a mirar y a apoyar un poquito para volver el próximo año con el campeonato completo. La idea es intentar ganar y no salir a lo loco, que ahí es donde está el error.
Y además estando en casa.
El objetivo es demostrar de qué estamos hechos acá en Chile con mi navegante, y que tenemos el nivel conductivo para poder ir afuera. Más allá de ganar o no la carrera, sí es importante para mí demostrar que soy capaz de poder estar adelante peleando la carrera acá en Chile.
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