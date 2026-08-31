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    Comienza la cuenta regresiva: todo lo que hay que saber para vivir el WRC Chile Biobío

    Fotos: WRC Rally Chile Biobío. Aunque la primera especial se disputará entre el 10 y el 13 de septiembre, las actividades oficiales del Mundial de Rally comienzan este lunes 24 de agosto. La tradicional Caravana Rallysta recorrerá las 33 comunas de la Región del Biobío, dando inicio a una nueva edición que promete una definición deportiva de alto nivel y una completa experiencia para los espectadores.

    Romina CannoniPor 
    Romina Cannoni

    El Mundial de Rally todavía no enciende sus motores en los caminos del Biobío, pero la fiesta ya comienza a tomar forma. Este lunes 24 de agosto partirán oficialmente las actividades de la quinta edición del WRC Rally Chile Biobío con el inicio de la tradicional Caravana Rallysta, que durante dos semanas recorrerá las 33 comunas de la región acercando el campeonato a miles de personas antes de la competencia.

    Será el primer paso de una fecha que, entre el 10 y el 13 de septiembre, volverá a convertir a Chile en el centro del rally mundial. La prueba, correspondiente a la duodécima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), llega en un momento clave de la temporada, cuando los puntos comienzan a ser decisivos en la lucha por los distintos títulos.

    El Rally Village, el mejor punto para vivir la experiencia

    Quienes quieran acercarse al Mundial sin recorrer distintos tramos encontrarán en el Rally Village uno de los principales puntos de encuentro del evento.

    El espacio, de acceso gratuito, reunirá exhibiciones, activaciones de marcas, gastronomía, comercio y distintas actividades para toda la familia. Además, gracias a su ubicación, permitirá observar cuatro pasadas de los autos de competencia durante el fin de semana, convirtiéndose en una de las alternativas más atractivas para quienes asistan por primera vez al campeonato. La organización también dispondrá de accesos diferenciados para facilitar el ingreso y salida del público.

    Mucho más que una carrera

    El WRC Chile Biobío hace tiempo dejó de ser únicamente un evento deportivo.

    Este año volverán los Locales con Sello Rally, una iniciativa que identifica restaurantes, cafeterías, alojamientos y distintos emprendimientos preparados para recibir a los visitantes durante la semana del campeonato. A ello se suma una feria de artesanos que extenderá sus días de funcionamiento, ofreciendo un espacio para que productores y emprendedores locales sean parte de la fiesta del automovilismo.

    La Caravana Rallysta también busca reforzar ese vínculo con la comunidad, llevando parte del espíritu del Mundial a las 33 comunas del Biobío antes del inicio de la competencia.

    Antes de salir a los caminos

    Como ocurre en cada edición, la organización insiste en la importancia de planificar con anticipación la asistencia a las pruebas especiales.

    Las rutas utilizadas por la competencia permanecerán cerradas desde las 00:00 horas del día en que se dispute cada tramo (estar siempre atentos porque puede que los cierres se anticipen debido a la cantidad de público), por lo que se recomienda revisar previamente los mapas oficiales, planificar los accesos y llegar con suficiente anticipación a las zonas habilitadas para espectadores. Además, habrá un número de Whatsapp y las redes oficiales del evento informando. Asimismo, el llamado es a respetar siempre las indicaciones de los comisarios y equipos de seguridad para garantizar el normal desarrollo del evento.

    Una definición con sabor chileno

    La quinta edición del WRC Chile Biobío reunirá 56 binomios distribuidos entre las categorías Rally1, WRC2, WRC3 y FIA Junior WRC, cuya gran final mundial se disputará precisamente en los caminos chilenos, transformando a la fecha nacional en una de las más relevantes del calendario 2026.

    Además, el recorrido presentará un importante grado de renovación: el 40% de las rutas serán nuevas o modificadas respecto de la edición anterior, manteniendo la exigencia de los rápidos caminos de ripio que han convertido al Biobío en una de las pruebas mejor valoradas por los pilotos del campeonato. El itinerario contempla 16 pruebas especiales que suman 311,70 kilómetros cronometrados.

    La cuenta regresiva ya comenzó

    Aunque la largada ceremonial recién se realizará el 10 de septiembre en Concepción, el Mundial de Rally ya comenzó a sentirse en el Biobío.

    La Caravana Rallysta, el Rally Village, los Locales con Sello Rally y las distintas actividades preparadas para el público marcan el inicio de una celebración que, por quinto año, volverá a reunir deporte, turismo y vida regional alrededor de uno de los espectáculos más importantes del automovilismo mundial.

    Más sobre:Mundial de RallyWRC ChileWRC Rally Chile Biobío

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