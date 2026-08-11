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    El Tesla más barato llega a Chile: así es el Model 3 RWD

    La nueva versión de acceso del sedán eléctrico aterriza con un precio de $29.990.000, autonomía de hasta 534 kilómetros y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos.

     

    Dar el salto a un vehículo eléctrico de Tesal ahora requiere una inversión menor en Chile. El nuevo Model 3 RWD se convierte en la alternativa más accesible de la marca en el país y busca ampliar el acceso a su ecosistema tecnológico, manteniendo buena parte de los atributos que han convertido al sedán en uno de los modelos eléctricos más reconocidos.

    Bajo el concepto “Tu Primer Tesla”, esta versión llega con un precio de $29.990.000 y utiliza una configuración de tracción trasera (RWD). De acuerdo con la información entregada por la marca, alcanza una autonomía de hasta 534 kilómetros bajo ciclo WLTP y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos, combinando eficiencia y prestaciones.

    Entre sus principales características también está el acceso a las actualizaciones de software remotas (OTA), que permiten incorporar mejoras y nuevas funciones al vehículo sin necesidad de acudir a un servicio técnico. A esto se suma la conectividad permanente y el ecosistema digital de Tesla.

    Una de las novedades tecnológicas disponibles en los vehículos Tesla en Chile es Grok, asistente de inteligencia artificial que permite interactuar mediante comandos de voz. El sistema puede responder preguntas, entregar información y ofrecer distintas alternativas de entretenimiento durante los viajes, incluyendo funciones como aprendizaje de idiomas o relatos para niños.

    En el apartado de seguridad, el Model 3 mantiene una completa dotación de asistencias a la conducción y ha obtenido cinco estrellas en programas internacionales de evaluación. La marca destaca especialmente su desempeño en protección de ocupantes adultos y niños, además de sus sistemas de asistencia.

    ¿Qué cambia en esta versión?

    El Model 3 RWD incorpora una tapicería de terminación mixta en cuero y tela y llantas con un diseño más aerodinámico, orientadas a favorecer la eficiencia y la autonomía. El resto de la propuesta mantiene elementos centrales del modelo, incluyendo su enfoque tecnológico, experiencia de conducción y sistemas de seguridad.

    El lanzamiento también contempla alternativas de financiamiento mediante bancos asociados, con opciones de 24 y 48 cuotas sin interés. Con esta nueva variante, la firma de Elon Musk busca ampliar su base de clientes en el país y ofrecer un punto de entrada más accesible a su gama, combinando propulsión eléctrica, autonomía, actualizaciones de software y una experiencia de uso centrada en la tecnología.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosTeslaModel 3Model 3 RWDSedánVehículos eléctricosElectromovilidad

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