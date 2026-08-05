Ad portas de su estreno: el Mitsubishi Pajero/Montero nos adelanta más detalles

La cuenta regresiva para un emblemático de Mitsubishi, ya está activada. Hablamos del Pajero, conocido por estos lados como Montero, y cuya vuelta a las pistas está contemplada para primavera de 2026 (septiembre, según la publicación japonesa Best Car). Hoy sabemos un poco más de él, gracias a un nuevo teaser y detalles entregados por la firma japonesa.

A través de la página web especialmente creada para su lanzamiento, Mitsubishi pone foco en la estructura que estará debajo de la carrocería y en las soluciones técnicas, que harán de su SUV insignia, un auténtico todoterreno.

Así sabemos que el nuevo Pajero/Montero adoptará un chasis de largueros y travesaños, el mismo de la laureada L200, pero modificado para adaptarse a las necesidades propias de un SUV. Según la firma nipona, “la estructura fue desarrollada buscando un equilibrio entre resistencia, estabilidad y comodidad”.

Otro elemento confirmado es la presencia del sistema Super-All Wheel Control (S-AWC), la evolución de la tracción integral inteligente desarrollada por Mitsubishi, y que gestiona de forma integrada el motor, los diferenciales, el control de estabilidad y los frenos, adaptando continuamente la distribución del par a las diferentes condiciones de conducción.

Hasta ahora, los teaser revelados nos han dejado ver las formas cuadradas de su carrocería y unos nuevos faros LED en forma de T. Así también sabemos que su interior equipará el famoso Multi-Meter, reinterpretado en clave digital y que mostrará información específica para la conducción todoterreno, como brújula, altitud, inclinación lateral, cabeceo y otros parámetros útiles a la hora de afrontar recorridos exigentes.

A nivel mecánico, si bien aun no hay confirmación de sus especificaciones técnicas, se espera que utilice el probado motor turbodiésel de 2,4 High Power, que desarrolla 201 Hp y 470 Nm de par máximo.

Finalmente, el nuevo Pajero/Montero será producido en Tailandia, en la misma fábrica donde hoy se ensambla su hermana L200 (en Chile desde 2024).