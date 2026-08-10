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    El iX3 estrena en Chile la nueva era tecnológica de BMW

    El primer modelo basado en la plataforma Neue Klasse llega a Chile con arquitectura de 800 voltios, hasta 805 kilómetros de autonomía y la sexta generación de BMW eDrive, además de una completamente renovada experiencia digital.

     
    UWE FISCHER

    La renovación tecnológica de BMW tiene en el iX3 a uno de sus principales protagonistas. El SUV eléctrico que llega al mercado chileno inaugura la denominada Neue Klasse, una flamante arquitectura que concentra los avances de la marca en electrificación, conectividad, eficiencia y dinámica de conducción.

    Concebido desde el inicio como un vehículo 100% eléctrico, el nuevo BMW iX3 incorpora la sexta generación de la tecnología BMW eDrive, acompañada de una arquitectura eléctrica de 800 voltios. Uno de sus principales avances está en las nuevas baterías de alto voltaje con celdas cilíndricas, cuya densidad energética aumenta 20% respecto de la generación anterior.

    El resultado es una mejora en eficiencia y autonomía. El modelo puede alcanzar hasta 805 kilómetros según ciclo WLTP y recuperar hasta 372 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos mediante carga rápida en corriente continua. Estas cifras lo posicionan como una de las propuestas de mayor alcance dentro del segmento de los SUV eléctricos premium.

    UWE FISCHER

    La nueva generación también contempla motores eléctricos desarrollados por BMW, diseñados para entregar una respuesta inmediata y mejorar la eficiencia del sistema de propulsión, manteniendo el comportamiento dinámico característico de la marca.

    La versión 40 sDrive lleva un motor que desarrolla 320 Hp y 500 Nm. Cuenta con una batería de 82,6 kWh, es capaz de acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y entrega hasta 630 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP.

    El iX3 50 xDrive tiene un segundo motor eléctrico y tracción integral, que en conjunto logra 469 Hp y 645 Nm. Su batería aumenta hasta los 108,7 kWh y promete hasta 805 kilómetros. Va de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos.

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    Un computador para controlar la conducción

    Entre las principales novedades técnicas aparece Heart of Joy, un computador central que gestiona funciones como aceleración, frenado, recuperación de energía y estabilidad. Según BMW, procesa información hasta diez veces más rápido que las arquitecturas anteriores, permitiendo una respuesta más precisa y eficiente.

    La nueva arquitectura electrónica incorpora además otros tres computadores de alto rendimiento, reduce en 30% el peso del cableado y suma unos 600 metros menos de cables. Su capacidad de procesamiento llega a ser hasta 20 veces superior a la de unidades convencionales.

    UWE FISCHER

    Un habitáculo completamente digital

    El BMW iX3 estrena también el BMW Panoramic iDrive, sistema que integra el BMW Panoramic Vision, una proyección de información sobre la zona inferior del parabrisas para mantener los datos relevantes dentro del campo visual del conductor.

    A esto se suman una nueva pantalla central, volante multifunción con tecnología Shy Tech y el BMW Operating System X, plataforma que permite actualizaciones remotas. El asistente personal BMW Intelligent Personal Assistant incorpora nuevas funciones de voz y capacidades basadas en inteligencia artificial.

    La Neue Klasse también pone énfasis en sostenibilidad. Cerca de un tercio del nuevo iX3 está fabricado con materias primas secundarias y su huella de carbono durante el ciclo de vida es 34% menor que la de su antecesor.

    Uwe Fischer

    El vehículo mide 4.782 mm de largo, 1.895 mm de ancho y 1.635 mm de alto. Su maletero ofrece 520 litros y puede crecer hasta los 1.750 litros. Bajo el capó incorpora un compartimento extra de 58 litros.

    ¿Cuánto cuesta el BMW iX3 en Chile? La versión iX3 40 sDrive Impressive 4x2 tiene un precio de $83.900.000, mientras que el iX3 50 xDrive M Sport HEA 4x4, $98.900.000.

    Así, con este modelo BMW inicia en Chile una nueva etapa tecnológica que se extenderá progresivamente a otros modelos de la marca. La Neue Klasse contempla la incorporación de estas tecnologías en alrededor de 40 modelos y actualizaciones durante los próximos años.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosBMWSUVVehículos eléctricosElectromovilidadNeue Klasse

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