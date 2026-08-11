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    El Subaru Outback 2026 llega con más tecnología que sus predecesores

    La séptima generación del crossover llega a Chile con motor Boxer 2.5, tracción Symmetrical AWD, sistema EyeSight de nueva generación y un habitáculo completamente renovado.

     

    Más de tres décadas después de su debut, uno de los modelos más representativos de Subaru inicia una nueva etapa en el mercado nacional. La séptima generación del Outback llega con una evolución en diseño, mayor tecnología y un renovado enfoque en confort y seguridad, manteniendo elementos que han definido su propuesta, como el motor Boxer y la tracción integral permanente.

    La flamante versión presenta dimensiones ligeramente superiores a las de su antecesor. Mide 4.870 mm de largo, 1.880 mm de ancho y 1.715 mm de alto, mientras que su distancia entre ejes alcanza los 2.745 mm. A ello se suma un despeje al suelo de 220 mm, cifra que permite mantener sus capacidades para circular por caminos de baja adherencia o superficies sin pavimentar.

    Bajo el capó conserva el motor Boxer de cuatro cilindros y 2,5 litros, con inyección directa, que desarrolla 180 hp y 242 Nm de torque a 3.700 rpm. Está asociado a una transmisión Lineartronic CVT y al sistema Symmetrical AWD, mientras que el X-Mode permite adaptar la gestión electrónica del vehículo a diferentes condiciones de terreno.

    El interior también experimenta una renovación importante. El equipamiento contempla una pantalla multimedia de 12,1 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, junto con un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas.

    Dependiendo de la versión, el Outback puede incorporar sistema de audio Harman Kardon con 13 parlantes, tapiz de cuero Nappa, asientos con regulación eléctrica y memoria, calefacción en ambas filas, techo panorámico y portalón eléctrico. El maletero alcanza los 530 litros, manteniendo su orientación hacia viajes familiares y actividades al aire libre.

    Uno de los principales avances está en la incorporación de la nueva generación del sistema EyeSight, disponible en las versiones Premium y Touring. Entre sus funciones se encuentran el frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, centrado de carril, detección de riesgos frontales y laterales y monitoreo del conductor.

    El modelo suma además el sistema de maniobra de emergencia EDSS, capaz de detener el vehículo de manera controlada si detecta que el conductor pierde la capacidad de continuar conduciendo. La dotación incluye ocho airbags, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado posterior y frenado automático en reversa. La versión Touring agrega un sistema de visión mediante múltiples cámaras.

    El nuevo Subaru Outback está disponible en Chile en las versiones Premium y Touring, con precios de $36.990.000 y $40.990.000, respectivamente. La gama ofrece nueve colores, incluyendo como novedad el verde esmeralda, y mantiene la garantía de cinco años o 100 mil kilómetros, lo que ocurra primero.

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