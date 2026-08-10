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    Maxus T70 debuta en Chile con 221 HP y más de una tonelada de carga

    La nueva generación de la pick-up mediana llega al país con motor turbodiésel 2.5, hasta 520 Nm de torque, alternativas 4x2 y 4x4 y transmisiones manual y automática. Chile es el primer mercado internacional en recibirla.

     

    Pensada para enfrentar jornadas exigentes y distintos tipos de terreno, la nueva Maxus T70 incorpora una combinación de potencia, capacidad de carga y tecnología orientada principalmente al uso profesional. La camioneta mediana llega al mercado nacional con una motorización turbodiésel de alto rendimiento y configuraciones destinadas a sectores como minería, construcción, energía, logística y servicios.

    Bajo el capó, la el modelo utiliza un motor SAIC turbodiésel de 2,5 litros que desarrolla 221 HP y 520 Nm de torque. La gama contempla una transmisión mecánica de seis velocidades o una automática de ocho marchas, mientras que los clientes pueden optar por versiones con tracción 4x2 o 4x4.

    En materia de capacidad, la pick-up supera una tonelada de carga útil y alcanza una capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas, atributos que buscan reforzar su desempeño en aplicaciones de trabajo. La marca también anunció una garantía de por vida para el tren motriz, sujeta a condiciones, restricciones y requisitos de mantención.

    Seguridad y tecnología

    La dotación de seguridad considera seis airbags, control electrónico de estabilidad y de tracción, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, monitoreo de presión de neumáticos y frenado autónomo de emergencia.

    Las versiones GLX elevan el equipamiento con control crucero adaptativo, cámaras y sensores delanteros y traseros, además de un sistema de visión en 360 grados, elementos que buscan facilitar las maniobras y entregar mayor asistencia durante la conducción.

    En el habitáculo, la T70 incorpora una pantalla táctil HD de 12,8 pulgadas, con Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth y puertos USB. Dependiendo de la configuración, suma además un clúster digital de ocho pulgadas y volante calefaccionado.

    La nueva generación de la pick-up fue presentada en el Teatro Municipal de Santiago, en un lanzamiento que marca también un hito para la operación local: Chile es el primer mercado internacional en recibir la nueva T70, antes de su posterior llegada a otros países.

    Con esta incorporación, Maxus amplía su oferta en el competitivo segmento de las pick-up medianas, buscando cubrir distintas necesidades profesionales mediante alternativas de motorización, transmisión, tracción y capacidad de carga.

    La Maxus T70 ya está disponible en la red de concesionarios del país. Su precio de lanzamiento parte en $17.990.000 más IVA.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosMaxusT70CamionetasPick-upVehículos comercialesVehículos todoterreno

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