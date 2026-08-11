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    Chevrolet cuelga los guantes en China

    General Motors no venderá más Chevrolet en el mercado del Dragón Asiático, para apostar por sus marcas Buick y Cadillac en dicho país.

    Lorena Gallardo GilPor 
    Lorena Gallardo Gil
    rudh bouchebel

    YA NO VA MÁS. CHEVROLET DEJA CHINA.

    Tras años de pérdidas, General Motors ha decidido dejar de comercializar Chevrolet en China, para, por otro lado, concentrar sus esfuerzos locales en Buick y Cadillac.

    Ante el gran avance de las firmas chinas en su propio territorio, GM considera que solo sus marcas premium tienen lugar ahí; y no así Chevrolet, que pasó de vender 700 mil autos en el país del Dragón Asiático en 2014, a apenas 36 durante el primer trimestre de este año.

    Más allá de esto, la firma del corbatín seguirá produciendo autos en China. Sin embargo, serán modelos destinados exclusivamente a mercados internacionales, como Oriente Medio, África, México, Asia-Pacífico y Sudamérica.

    Vale recordar que actualmente parte del portafolio que Chevrolet comercializa en Chile proviene de fábricas chinas, entre ellos el Spark EUV, el Sail, el Groove, la Captiva y el N400.

    Alianza renovada

    Que Chevrolet se deje de vender en China, no significa que GM abandone el país. De hecho, todo lo contrario, pues acaba de extender por 20 años, hasta 2047, su empresa conjunta con SAIC, una relación que comenzó en 1997 y que ya permitió fabricar y entregar más de 20 millones de vehículos.

    John Roth, vicepresidente sénior de GM y presidente de GM China, señaló que el acuerdo refleja la confianza de ambas compañías en el potencial de crecimiento de SAIC-GM y añadió que existen oportunidades para competir con productos desarrollados en China en mercados internacionales seleccionados.

    Así, SAIC-GM prevé lanzar al menos 30 autos eléctricos o híbridos hasta 2030, utilizando parte del desarrollo realizado en China para competir también fuera de ese país.

    Al respecto, GM confirmó que las exportaciones de Buick y Cadillac fabricados en China contemplan precisamente Sudamérica, por lo que en un futuro no solo Chevrolet hechos en dicho país llegarían a Chile, si no también modelos de las marcas premium del grupo.

    Más sobre:Autos chinosChevroletChinaBuickCadillac

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