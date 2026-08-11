Gianni Infantino recibe el apoyo de Donald Trump en medio de la nueva crisis de la FIFA

Gianni Infantino ha recibido una serie de críticas en las últimas semanas después de que se pusiera fin a Norteamérica 2026. Todo por la iniciativa que había liderado con el fin de crear la FIFA Forward Enterprise (FFE) que preveía vender parte de los derechos comerciales y operativos del Mundial a inversores privados.

Sin embargo, ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su apoyo total a Infantino a través de un mensaje en Truth Social.

“La FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino”, comenzó señalando el mandatario.

Además, calificó de “fantástico” al dirigente del fútbol en especial por lo que sucedido en la última Copa que se disputó en Canadá, Estados Unidos y México.

“Acaba de presidir el Mundial más exitoso que se haya presentado jamás” y estableció que en el caso de que Infantino deje el cargo, la competencia “nunca volverá a ser tan exitosa o rentable”.

Los detractores de Infantino

Uno de los principales bloques que se mostraron contrarios a la iniciativa de la venta del Mundial lo integran la UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol, organismos que elaboraron una carta abierta dando a conocer la postura de que la reciente controversia en torno a la propuesta de la FIFA Forward Enterprise (FFE) giraba contra “la integridad del juego y la integridad de quienes son elegidos para dirigirlo”.

De acuerdo con el sitio británico BBC Sports, hubo conversaciones preliminares entre las tres confederaciones sobre la posibilidad de crear competiciones paralelas, en caso de que Infantino permanezca en su puesto.

“Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”, se lee en el documento enviado por los órganos continentales.

Asimismo, agregó que “el liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de acaparar y tampoco de exigir poder. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que lo deposita en nosotros”.

El motivo principal del comunicado debería considerarse como una presión evidente para que Gianni Infantino renuncie y abandone su cargo con dignidad. Una situación que se produce después de que la FIFA emitiera un comunicado el sábado por la noche en el que criticaba duramente un “esfuerzo concertado y continuo para socavar” a la organización y a Infantino.

Las tres confederaciones criticaron el comunicado emitido por el organismo con sede en Zurich después de que el mandamás convocara a los miembros de la junta directiva a una reunión en Rabat, la capital de Marruecos, país al que pretende ofrecer la final del Mundial 2030 a cambio del apoyo africano para la reelección.