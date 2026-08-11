Cordero considera “peligrosa” propuesta de nuevo estado de excepción policial en barrios críticos: “Supone un entrenamiento muy específico”

El exministro de Seguridad Pública del gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, abordó en Desde la Redacción de La Tercera las diversas implicancias de la ejecución de las propuestas en materia de seguridad anunciadas por el gobierno de José Antonio Kast: la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT).

Y es que el anuncio del Ejecutivo en cadena nacional, que espera la aprobación de un total de 31 propuestas de ley entre algunas que ya se encuentran en debate en el Congreso Nacional y otras que próximamente presentará el gobierno, ya generan algunas dudas en diversos actores.

En particular, Cordero considera que algunas de estas iniciativas finalmente “son cosas que se pueden lograr con la implementación de leyes como la ley de inteligencia”.

“ Lo que quiero decir es que solo algunos proyectos me parece que son beneficios para el proyecto asociado. Y lo demás creo que son innecesarios, abre una discusión constitucional ”, explicó.

En particular, el exministro expresó sus reparos respecto a la reforma constitucional que busca establecer en la Carta Magna la responsabilidad del Estado de asegurar la seguridad pública y el proyecto de ley que busca crear un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en barrios críticos y que contaría con colaboración de militares bajo el mando de Carabineros.

“En seguridad, quiero recordar que lo genuinamente importante hoy día está en la implementación de muchas leyes que se adoptaron. ¿Y por qué? Porque de lo contrario lo que va a pasar es que las personas han sido testigos de un acuerdo transversal y luego se van a preguntar ¿Para qué han servido estas leyes? Si estamos llevando a cabo, postergando su implementación desde el punto de vista de la prioridad por la reforma constitucional", mencionó el otrora secretario de Estado.

Respecto a la intervención militar en barrios críticos, Cordero considera que es una propuesta “ innecesaria y peligrosa ”.

“Si lo que usted quiere son militares en la calle para abordar barrios críticos, que es el punto, los barrios críticos más o menos están identificados. En segundo lugar, en los barrios críticos lo que más ha existido es intervención policial e intervención del Ministerio Público. Y los barrios críticos como estructura lo que necesitan es más presencia estatal”, explicó.

Además, en mayor profundidad, consideró que la propuesta es peligrosa.

“ La forma de intervenir los barrios críticos supone un entrenamiento muy específico en función policial . Y la función policial es completamente distinta en su educación, en su formación, en la manera de entender el mando, en la forma de entender la doctrina institucional, en las Fuerzas Armadas que en las policías”, explicó

Para de inmediato, añadir: “Por lo tanto, cuando usted ocupa Fuerzas Armadas, en la idea que lo que va a hacer es más copamiento o le está dando atribuciones para, no sé, controles de identidad, usted está empleando una cobertura de instituciones que no están entrenadas para ese fin”.

Mientras tanto, sobre la implementación de una eventual reforma constitucional, Cordero considera que va a “reabrir un debate constitucional respecto del cual nosotros entendíamos que dado el fracaso de los dos procesos constituyentes ya estaba cerrado”.

“Ojo cuando uno abre la tapa del capítulo de derechos fundamentales. Esta idea de que yo lo voy a focalizar específicamente en seguridad puede terminar siendo un gran problema para el propio gobierno y no sé si ellos han dimensionado las consecuencias políticas de abrir una discusión como esa, sobre todo cuando se aproxima también un debate sobre indultos en materia de derechos humanos”, explicó.

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