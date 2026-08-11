Este miércoles se constituirá comisión investigadora contra la exministra Steinert

La Cámara de Diputados fijó para este miércoles 12 de agosto la sesión constitutiva de la comisión especial investigadora encargada de revisar la gestión de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Entre las materias que deberá abordar la comisión se encuentra la conformación del Alto Mando de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las solicitudes de información realizadas por el Ministerio de Seguridad Pública a la Policía de Investigaciones (PDI) y la implementación del ministerio de Seguridad durante su periodo.

Según se dio a conocer, la sesión se llevará a cabo a las 14:30 horas de este miércoles en el Congreso Nacional, y en ella los diputados deberán constituir formalmente la comisión y elegir a quien ejercerá su presidencia, mediante mayoría de votos.

La comisión tiene un plazo de 60 días para realizar su investigación y estará integrada por los diputados: Jaime Araya, Cristián Araya, Jaime Coloma, Mauro González, Álvaro Jofré, Raúl Leiva, Patricio Pinilla, Tamara Ramírez, Bernardo Salinas, Macarena Santelices, Fernando Ugarte, Tatiana Urrutia y Gonzalo Winter.

Alvarado califica como un “exceso” una acusación constitucional contra la exministra

Durante esta mañana el ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó la constitución de la comisión investigadora contra Steinert y los cuestionamientos que han surgido desde la oposición quienes amenazan con una acusación constitucional contra la exministra.

“Respecto a una acusación constitucional, yo en lo personal, si bien es cierto una facultad exclusiva de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados, considero que es un exceso, estando ya constituida una comisión investigadora”, sostuvo Alvarado.

En la ocasión, el ministro también abordó las cifras de la encuesta Casen respecto a pobreza, las cuales fueron cuestionadas por el Presidente José Antonio Kast.

“La encuesta Casen señala que existe una disminución de la pobreza y que gran parte de esa disminución de la pobreza está influido por los subsidios del Estado como política pública, y eso está bien. El segundo término, a lo que nosotros nos gustaría, es que también sea un factor importante la disminución de la pobreza la contribución de ingresos propios de las familias”, señaló.

De acuerdo a lo que agregó, “aquí lo importante es que estas encuestas, metodológicamente, sean lo más claras y efectivas posible para tener datos duros, reales, definitivos, que permitan tomar acciones de política pública”.

Asimismo, respecto a los cuestionamientos que realizó el exministro Giorgio Jackson al Presidente por no poder reconocer los logros del Gobierno de Gabriel Boric, Alvarado mencionó que “la encuesta Casen entrega resultados, resultados de aplicación de políticas públicas, y eso trasciende un gobierno, trasciende un presidente. Las políticas públicas tienen continuidad y la encuesta se aplica permanentemente independientemente quien gobierne”.