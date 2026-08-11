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    Cochilco aumenta estimación y prevé que el precio promedio del cobre rozará los US$ 6 este año

    Eso sí, para el 2027 el precio del metal rojo disminuirá a US$ 5,10 la libra, explicado por una menor disponibilidad de concentrados, inventarios ajustados y riesgos de oferta.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    US$ 5,95 la libra en 2026. Oliver Llaneza Hesse

    La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) actualizó al segundo trimestre su estimación del precio promedio del cobre que prevé para este año.

    Ahora el organismo prevé que el valor promedio del metal rojo alcance los US$ 5,95 la libra en 2026, lo que implica un incremento de 7,2% respecto del informe de tendencias anterior, en el que proyectaba US$ 5,55 la libra.

    En todo caso, este martes el precio spot del cobre alcanzó los US$ 6,54 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, muy cerca del peak de este ejercio anotado el 6 de agosto, de US$ 6,55 la libra. Con ello, su promedio a la fecha ya llega a US$ 5,98 la libra, un 39% por sobre el de igual fecha de 2025, que era de US$ 4,30 la libra.

    Al respecto, el ministro de Minería, Daniel Mas, señaló que el “escenario confirma que el mercado internacional continúa enfrentando una oferta volátil y persistentes restricciones de suministro. A ello se suma el aumento de la demanda vinculada a la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, ámbitos que seguirán elevando los requerimientos mundiales de cobre”.

    La autoridad destacó que el anuncio es positivo para el país, puesto que los mejores precios del cobre generan una mayor recaudación fiscal para el Estado.

    No obstante, puntualizó que, “al mismo tiempo, plantean el desafío de seguir mejorando la productividad, asegurar la continuidad operacional e impulsar nuevos proyectos que permitan sostener el liderazgo de la minería nacional”.

    En cuanto a 2027 la estimación disminuye. Cochilco proyecta un precio del cobre de US$ 5,10 la libra, manteniendo la previsión que realizó el trimestre anterior, argumentando una disminución en la disponibilidad de concentrados, inventarios ajustados, riesgos de oferta.

    Además, la oferta mundial del metal rojo alcanzará las 23,5 millones de toneladas, que significará un crecimiento de 0,2% respecto del 2025. Para el 2027 Cochilco prevé un crecimiento de 3,8% hasta las 24,5 millones de toneladas.

    En tanto, la demanda del mineral estará en 27,8 millones de toneladas este año, expandiéndose 1,9%, apalancado por un crecimiento de consumo de 2,7% de China, hasta las 16 millones de toneladas. La potencia representa el 58% del consumo mundial de cobre.

    Producción de cobre en Chile caerá el 2026

    La producción nacional caerá 2,6% este año, reduciéndose a 5,27 millones de toneladas.

    “Este menor desempeño se explicaría, en gran medida, por un primer semestre excepcionalmente débil, marcado por una menor producción de Codelco, Escondida y Spence, además de restricciones estructurales en diversas operaciones”, explicó la comisión.

    Sin embargo, señaló el organismo, “para el segundo semestre se prevé una recuperación parcial de El Teniente y de otras divisiones de Codelco, junto con avances en Rajo Inca, una mayor estabilidad en Quebrada Blanca, la normalización de Mantoverde y mejores condiciones de mineral y disponibilidad de agua en Collahuasi”.

    Y para el 2027, se estima que la producción de Chile alcance las 5,55 millones de toneladas, que sería un incremento de 5% frente a 2026.

    “El crecimiento respondería a una baja base de comparación y a la convergencia de diversos procesos de recuperación y maduración. Los principales aportes provendrían de Codelco, debido al mejor desempeño de Rajo Inca; de la consolidación de Quebrada Blanca; y de los mejores resultados de Escondida, Collahuasi, Los Pelambres y Mantoverde”, concluyó Cochilco.

    Más sobre:CochilcoPrecio del cobreEstimaciónInforme de Tendencias del Segundo Trimestre

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