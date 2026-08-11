Festival literario Puerto Negro prepara su quinta edición con una inédita Muestra de Cine Criminal

El festival literario Puerto Negro —nacido en 2022 bajo el alero de la Universidad Andrés Bello (UNAB)— se prepara para vivir su quinta versión este 2026, reafirmando su lugar en un mapa continental.

El encuentro organizado en torno a la novela policial, tendrá algunas novedades esta temporada. En un hito inédito para el encuentro, entre el 25 y el 27 de agosto se desarrollará la primera Muestra de Cine Criminal en la Cineteca Nacional.

La curatoría ofrece un viaje por las raíces de la violencia local, programando clásicos insoslayables de la cinematografía chilena: El chacal de Nahueltoro de Miguel Littin, A la sombra del sol de Silvio Caiozzi y Pablo Perelman, y la inquietante Il Futuro de Alicia Scherson.

Puerto Negro concentrará actividades entre el 1 y el 3 de septiembre. La nómina de invitados internacionales que aterrizarán en el país está encabezada por la aclamada escritora argentina Dolores Reyes (autora del fenómeno de ventas Cometierra), a quien se sumarán figuras transandinas de peso como la dramaturga Patricia Suárez, el académico Ezequiel de Rosso, el periodista Nahuel Gallota y el dibujante Carlos Aon, además del guionista uruguayo Rodolfo Santullo.

Por el lado nacional, la armada local estará liderada por Ramón Díaz Eterovic —histórico exponente del género a quien el festival y el Departamento de Humanidades UNAB respaldaron en su candidatura al Premio Nacional de Literatura 2025—, junto a una nutrida delegación que incluye a Sonia González, Paula Ilabaca, Juan Ignacio Colil, Valeria Vargas, Jean Véliz y creadores gráficos de la talla de Rodrigo Elgueta y Gonzalo Martínez.

Como broche de oro, el cierre de una de las jornadas de mesas redondas y talleres será coronado con la inconfundible poesía y música de Mauricio Redolés.

El pulso de la nueva narrativa

Desde su origen, el festival no solo ha sido un espacio de exhibición, sino también un motor de fomento de la escritura a través de su concurso internacional de novela. Este año, el certamen reafirmó su vitalidad al recibir 90 manuscritos provenientes de 10 países de Latinoamérica.

El jurado —integrado por la chilena Sonia González, el escritor Juan Angulo y el argentino Loyds, director de la Semana Negra de Buenos Aires— revelará su fallo definitivo el 1 de septiembre. Quien resulte ganador o ganadora se llevará un premio de un millón de pesos y verá su obra publicada bajo el catálogo de editorial LOM en 2027. Mientras tanto, durante esta edición 2026, los asistentes podrán celebrar el lanzamiento de Desnuda, la novela del argentino Rodolfo Benialgo que se coronó ganadora en 2025; una prueba palpable de que el crimen, al menos en el ecosistema literario, goza de una salud envidiable.