Teatro Caupolicán prepara inversión en un moderno edificio de estacionamientos y servicios

La administración del emblemático Teatro Caupolicán, liderada por la familia Aravena, ha dado iniciado las obras de su proyecto de infraestructura más ambicioso en décadas.

Con una inversión aproximada de US$ 13 millones, el histórico recinto busca transformar la experiencia de sus asistentes y revitalizar el entorno del histórico barrio San Diego a través de la construcción de un nuevo complejo de servicios.

El proyecto, que ya ha iniciado sus faenas de movimiento de tierras a escasos metros del teatro, surge como la solución definitiva a uno de los mayores desafíos logísticos del sector: la falta de estacionamientos para los miles de espectadores que acuden a los diversos espectáculos nacionales e internacionales que alberga el recinto.

Detalles del Proyecto

El nuevo edificio contará con una infraestructura diseñada para optimizar el flujo vehicular y peatonal de la zona: 300 nuevos estacionamientos destinados a cubrir la alta demanda durante conciertos, eventos deportivos y espectáculos culturales; 130 bodegas: espacios de almacenamiento que brindarán soluciones logísticas tanto para el teatro como para terceros, y 10 locales comerciales: espacios en la planta baja que fomentarán la actividad económica y el dinamismo del barrio San Diego.

“Este proyecto es la culminación de un anhelo de años. Queremos que la experiencia de venir al Caupolicán sea completa y sin contratiempos desde el momento en que el asistente llega al barrio. Esta inversión de US$ 13 millones es nuestro compromiso con la cultura, con nuestro público y con el desarrollo de Santiago”, señaló José Antonio Aravena, administrador del recinto.