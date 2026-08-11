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    Política

    Gobierno se enreda por feriado para el 17-S ante presión parlamentaria y libertad de acción de la UDI

    Uno de los problemas, además del apoyo popular y del respaldo de la oposición, es que hay grupos dentro del propio oficialismo y el gobierno que no ven negativamente la idea, dependiendo del sector económico con que se mire. Ministros Jorge Quiroz, Daniel Mas y Claudio Alvarado manfiestaron posturas disímiles.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    4 Dedvi Missene

    El portazo inicial que había dado el gobierno a la idea de extender las fiestas patrias al jueves 17 de septiembre, se ha ido suavizando con el transcurso de los días.

    La idea impulsada por la diputada Zandra Parisi (PDG) para dar un feriado adicional, en un principio era una idea peregrina ya que ni siquiera tenía el respaldo formal de su bancada. Además corría el serio riesgo de ser una mera petición simbólica, ya que el criterio jurídico que había adoptado el Congreso, hasta ahora, desde la administración del expresidente Gabriel Boric, es que los festivos son materia de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario, ya que generan efectos económicos, en las remuneraciones y en los ingresos fiscales.

    Sorpresivamente, el escenario comenzó a variar y el Ejecutivo se enredó en las vocerías.

    De hecho, los diputados UDI están divididos e inevitablemente tendrán que adoptar la libertad de acción, ya que al menos un tercio, incluso la mitad, de la bancada apoyaría el feriado. También habría dudas en RN y en otras bancadas de derecha.

    En una muestra de la incomodidad que generaba el tema, la mesa de la Cámara, que preside el diputado Jorge Alessandri (UDI), aplazó el informe para dar cuenta del proyecto, presentado por Parisi el miércoles de la semana pasada, a pesar de que la opinión jurídica más asentada es que estas mociones son inconstitucionales. No obstante, hay visiones jurídicas en sentido contrario.

    La demora en informar su admisibilidad obedecía a una pausa preventiva que adoptó la mesa a la espera de que La Moneda zanje si dará patrocinio o no.

    Consultado por su postura, el timonel de la Cámara aseguró “a todos nos gustaría celebrar las fiestas patrias con más días, pero todos entendemos que la situación económica y de desempleo en Chile requiere más días hábiles y no más feriados”.

    Y añadió: “No creo que esté en los planes del Ejecutivo patrocinar ese feriado en particular”.

    Señales del gobierno

    Si bien el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), cerró originalmente la puerta, nuevas declaraciones de autoridades han confundido a los parlamentarios.

    Uno de los problemas, además del apoyo popular y del respaldo que está concitando en la oposición, es que hay grupos dentro del propio oficialismo y el gobierno que no ven negativamente la idea, dependiendo del sector económico con que se mire.

    Tradicionalmente en estas fechas, el turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio, en general, ven una oportunidad de incrementar sus ventas en este período. Por lo tanto, en la medida que haya más días de asueto, los chilenos gastan más y se producen más ingresos.

    Aunque el mensaje que ha transmitido en privado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es que no es partidario de conceder el feriado, públicamente el lunes dejó un margen de suspenso.

    “Como he dicho, es algo que hay que considerar, tiene otros ángulos, y en principio la verdad es que tenemos ya un ordenamiento jurídico para los feriados y hay que ser cautos con estas ideas que generan expectativas, pero la verdad es que siempre hay que verle los otros ángulos”, afirmó Quiroz.

    “Tenemos distintas aprensiones al respecto, así que la verdad es que por ahora lo estamos observando, pero no lo estamos patrocinando”, añadió el jefe económico.

    Aunque las palabras del titular de Hacienda parecían sorpresivas, de hecho, alimentaron las esperanzas de la diputada Parisi, en el oficialismo explicaban que simplemente Quiroz no quiso darle un portazo a la legisladora, hermana del fundador del PDG, Franco Parisi, con quienes pretende mantener una relación cordial en el plano legislativo.

    No obstante, este martes en Radio Infinita, el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas alargó el suspenso. “Lo hemos dicho: lo vamos a evaluar, necesitamos hoy día más actividades que menos actividad... Hay gente que decide salir, es bueno para el turismo, pero hay muchos comercios que están cerrados. Precisamente esa es la mejor conversación que estamos teniendo, cuál es la mejor decisión... En el corto plazo vamos a dar el resultado”.

    Paradojalmente, casi a la misma hora, el ministro Alvarado, en su calidad de portavoz de La Moneda, volvió a señalar que no apoyarían la medida.

    “El Congreso hace bastante tiempo definió de manera consensuada entre todas las fuerzas políticas en cómo abordar estos feriados del mes de septiembre y estableció claramente cuándo incorporar un día adicional... Está total y absolutamente incluido en esa ley y creo que no vale la pena y no es conveniente innovar en esa materia”, planteó Alvarado, en alusión a La Ley 20.983, publicada en diciembre de 2016, declara feriado el 17 de septiembre solo cuando el 18 y el 19 caen en sábado y domingo.

    Consultado directamente sobre si, finalmente, habrá un feriado adicional el jueves 17 de septiembre, el secretario de Estado fue categórico: “Yo pienso que no”.

    Pese a ello, Zandra Parisi, afirmó que su proyecto -al que se sumó otra moción de los diputados PDG, Patricio Briones y Javier Olivares- cuenta con apoyo transversal. “Efectivamente, el gobierno ha tenido varias posturas, pero lo mejor es que esa postura ha ido creciendo y se ha mostrado además una postura muy positiva. No se cierran las puertas”, expresó.

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