Con la camiseta ‘10′: el anuncio del Montreal para el fichaje de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez es anunciado por el Montreal. Tal como adelantó El Deportivo, el Niño Maravilla firmó por dos años y continuará su carrera en la MLS.

Este martes el cuadro canadiense dio a conocer la operación. “Dos veces campeón de la Copa América con Chile, Sánchez ha militado en clubes como el FC Barcelona, ​​el Arsenal FC, el Manchester United, el Inter de Milán y el Olympique de Marsella. Firmó con el club hasta el final de la temporada 2027 de la MLS. El acuerdo también incluye una opción para que el CF Montréal continúe en la temporada 2027-28″, detallan en un comunicado.

“La llegada de Alexis Sánchez representa un paso importante para nuestro proyecto deportivo”, afirmó Luca Saputo, Director Senior de Captación y Metodología Deportiva del Montreal.

“Alexis posee una excepcional habilidad técnica y experiencia al más alto nivel del fútbol mundial. Su personalidad, liderazgo y mentalidad competitiva se alinean perfectamente con la identidad y las ambiciones de nuestro club. Confiamos en que tendrá un impacto inmediato tanto en el terreno de juego como en el vestuario”, añadió el directivo.

El formado en Cobreloa también tomó la palabra tras firmar el vínculo. “Estoy muy feliz de unirme al Montreal y asumir este nuevo reto. Quiero agradecer al club la confianza que han depositado en mí. Quiero poner mi experiencia al servicio del equipo para lograr nuestros objetivos y compartir grandes momentos con nuestra afición. Estoy aquí para darlo todo, por este club y por esta ciudad”, dijo.

En el comunicado de bienvenida, el cuadro de la MLS incluyó una mención a los éxitos de Sánchez con la Roja. “Miembro de la Generación Dorada de Chile, Sánchez ayudó a su país a ganar dos títulos consecutivos de la Copa América en 2015 y 2016. También llegó a la final de la Copa Confederaciones de la FIFA en 2017. Sánchez ostenta los récords históricos de Chile en goles (51) y partidos internacionales (168)”, establece el texto.