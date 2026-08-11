“Jugador estrella”: prensa internacional reacciona al fichaje de Alexis Sánchez en la MLS

Tras 18 años en las grandes ligas de Europa, Alexis Sánchez vuelve a nuestro continente para jugar en el Montreal de la Major League Soccer (MLS). Según información exclusiva a la que tuvo acceso El Deportivo, el goleador histórico de la Roja acordó con el club canadiense un contrato por las próximas dos temporadas y en dicho club, compartirá camarín con el arquero nacional Thomas Gillier.

Y la prensa internacional reaccionó rápidamente al golpe del mercado norteamericano, llenando de elogios al delantero de la Roja. “La ex estrella del FC Barcelona Alexis Sánchez llegará a Montreal”, tituló el diario Le Journal de Montreal. Y en su texto citó a La Tercera para decir que estará por los próximos 24 meses, “quien ha sido jugador por muchos de los principales clubes europeos a lo largo de su carrera”.

Luego informaron que “el club de Montreal había transmitido un video en las redes sociales el lunes por la tarde que indica la inminente llegada de un gran nombre con el equipo, despertando cierta emoción dentro de la base partidista del equipo”.

Por su parte, La Presse encabezó su nota con un simple: “El CF Montreal ha adquirido a Alexis Sánchez”. Pero en su nota, el periódico canadiense aseverá que la fanaticada del joven equipo anhelaban su llegada. “Los aficionados del CF Montreal lo han esperado, su jugador estrella. Todo sugiere que finalmente lo tienen. Alexis Sánchez, legendario delantero de Chile, FC Barcelona y Arsenal, habría sido adquirido por el Bleu-blanc-noir”.

Acto seguido, el medio recuerda el paso del artillero por dicha ciudad, cuando aún no era conocido en el planeta fútbol. “En Montreal, Alexis Sánchez encontrará de alguna manera una de las ciudades que lo vio nacer: participó en la Copa del Mundo Sub-20 con Chile en 2007. Había jugado los cuartos de final contra Nigeria en el Estadio Olímpico, una victoria por 4-0 para los chilenos”.

La cadena estadounidense, Fox, publicó que “la operación se concretó en condición de agente libre tras finalizar su vínculo con el Sevilla español” y enfatiza la importancia de su llegada a la MLS. “El atacante de 37 años firmó un contrato por dos temporadas con la franquicia de la liga norteamericana. Esta incorporación representa uno de los movimientos más destacados del actual mercado de pases veraniego”, detalló.

También puso énfasis en el contrato del deportista nacional, pues reveló que Sánchez “llega a la plantilla canadiense bajo la condición de Jugador Franquicia. Dicha figura contractual permite al club excluir gran parte de su salario del límite presupuestario de la liga”.

Y le puso tarea de inmediato: “La directiva canadiense apostó por su fichaje para fortalecer el ataque tras quedar fuera de la postemporada. La llegada del atacante busca dotar de liderazgo y contundencia ofensiva a un plantel en reconstrucción”, señalo la televisora.

Finalmente, al otro lado de la cordillera, la cadena TyC Sports tituló su informe de la siguiente manera; “Alexis Sánchez cerró su llegada a la MLS y será rival de Lionel Messi”

Y en su reporte, lanzaron que “este es el primer paso del bicampeón de Copa América con la Selección de Chile en el fútbol nortemericano y su regreso a este lado del Oceano Atlántico tras 18 años, al tener su última experiencia cuando vistió la camiseta de River en la temporada 2007/08, en la cual logró gritar campeón del Clausura 2008. Esta será su primera vez en el norte del continente y tendrá la oportunidad de volver a enfrentarse a Lionel Messi, con quien compartió en el Barça”.