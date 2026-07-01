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    La U mira de reojo: Sevilla anuncia la salida de Alexis Sánchez

    El equipo andaluz informó la partida del delantero nacional después de finalizar su contrato por una temporada. Los azules se ilusionan con un posible retorno del tocopillano a Chile.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Alexis Sánchez jugó una temporada en Sevilla

    La historia de Alexis Sánchez en Sevilla llegó a su fin. El delantero chileno terminó su contrato este 30 de junio y no será renovado, a pesar de haber sido decisivo en el último tramo de LaLiga para asegurar la salvación una fecha antes del final del torneo español.

    Con un frío anuncio, el equipo andaluz informó el adiós del goleador histórico de la Roja, junto con el de otros seis jugadores que también culminaron su vínculo contractual.

    “El Sevilla FC, una vez finalizado el mes de junio, fecha en la que vencen los contratos de los futbolistas, quiere agradecer a los siete jugadores que terminan su vinculación con la entidad por su desempeño a lo largo de sus respectivas etapas en el club. Son los casos de Ørjan Nyland, César Azpilicueta, Batista Mendy, Nemanja Gudelj, Adnan Januzaj, Alexis Sánchez y Neal Maupay”, detalló.

    “El hasta ahora capitán Nemanja Gudelj cierra una etapa de siete temporadas como blanquirrojo, en las que levantó dos UEFA Europa League y disputó 261 partidos oficiales”, partió destacando sobre su emblema.

    “En el caso de Adnan Januzaj han sido cuatro ejercicios, con cesiones intercaladas al Istanbul Basaksehir y a la UD Las Palmas, en las que vistió la camiseta sevillista en 30 ocasiones. Por su parte, el guardameta Nyland se marcha tras tres temporadas y 66 encuentros. Tanto Azpilicueta -17 partidos- como Batista Mendy -28 partidos-, Alexis Sánchez -30 partidos- y Neal Maupay -12 partidos-, han pertenecido al club en la recién finalizada temporada 2025-2026″, continuó.

    Finalmente, cerró con las clásicas palabras de buena crianza cuando alguien deja una institución: “El club quiere destacar su profesionalidad y compromiso y les desea a todos ellos la mejor de las suertes en sus nuevos retos profesionales”.

    El tocopillano disputó 30 encuentros (28 por LaLiga), convirtiendo cuatro goles y brindando dos asistencias, en un total de 1.400 minutos (un promedio de 46 por encuentro), en una temporada mucho más dulce que la que había tenido en su regreso a Udinese, donde pasó gran parte del tiempo lesionado.

    De este modo, Gabriel Suazo será el único chileno en el elenco nervion durante la próxima temporada.

    Ilusión azul

    El delantero de 37 años es un viejo anhelo de Universidad de Chile e, incluso, en España creen que se vestirá de azul. Sin embargo, ese deseo hasta ahora siempre ha contrastado con el deseo del jugador de continuar en Europa, tal como lo hizo en Sevilla en la última temporada.

    En abril pasado, al momento de asumir como presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez abordó la chance de contar con el nortino y lo hizo comparando su situación con la de Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. “Tiene las puertas abiertas. Esta puede ser su casa. Hemos repatriado a la Generación Dorada azul. Lo vamos a estar esperando”, declaró en aquella oportunidad.

    Por su parte, Eduardo Vargas habló hace unas semanas sobre esta posibilidad. “Si Alexis decide volver a Chile, es su decisión; no creo que influya mucho si nosotros, los de la Generación Dorada, hablamos con él”, señaló.

    “Pero si vuelve a Chile, ya sea a la U o a cualquier equipo, yo feliz, porque es un gran jugador y le dará mucho a nuestra liga”, agregó.

    De todas formas, Alexis siempre ha estado en el radar de gigantes de Sudamérica, equipos del Viejo Continente y de Medio Oriente, por lo que la posibilidad de un retorno a Chile no se ve como algo sencillo.

    Más sobre:FútbolLaLigaSevillaAlexis SánchezGabriel SuazoLuis García Plaza

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