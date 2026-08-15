Prisión preventiva para sujeto acusado de robo con intimidación de más de $20 millones en Iquique

La Fiscalía de Iquique formalizó por robo con intimidación a un sujeto de nacionalidad colombiana acusado de sustraer más de $20 millones a un hombre en el centro de Iquique, Región de Tarapacá, el pasado viernes.

La fiscal Camila Albarracín detalló que el delito ocurrió pasadas las 18:00 horas, en un sector cercano a intersección de Serrano con Juan Martínez, cuando la víctima, un hombre de nacionalidad boliviana; fue abordado por el imputado y otros tres sujetos.

Los sujetos lo amenazaron con un elemento que pusieron en su espalda, sustrayéndole un banano, un bolso con $USD 20 mil y 3 millones de pesos en efectivo.

Tras el asalto, los sujetos huyeron del lugar y la víctima comenzó a seguirlos, instancia en la que se encontró con una patrulla de Carabineros, mientras transeúntes alertaron que uno de los involucrados había ingresado a un domicilio del sector.

El ingreso del sujeto al inmueble también habría quedado registrado por cámaras de seguridad municipales. Con autorización de la propietaria, personal policial ingresó al domicilio y logró detener al imputado, quien se encontraba oculto en el entretecho.

Tras la formalización, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En tanto, el juzgado fijó además un plazo de 60 días de investigación.