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    Municipio de Coyhaique y Universidad de Aysén empujan proyecto para combatir brechas estructurales en zonas extremas

    “Estamos proponiendo que Chile reconozca una realidad evidente, que no se puede exigir a la Patagonia competir en igualdad de condiciones cuando producir e invertir aquí cuesta más", señaló Carlos Gatica, edil de Coyhaique.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Municipio de Coyhaique y Universidad de Aysén empujan proyecto para combatir brechas estructurales en zonas extremas

    Para atraer empleo e inversión a la Patagonia, la Universidad de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique propusieron la creación de una Zona Económica Especial.

    El proyecto apunta a combatir con nuevas herramientas las brechas estructurales de las zonas extremas, donde la inversión, producción y generación de empleo implica mayores costos logísticos, distancia de los principales mercados, menor escala y mayores dificultades para atraer servicios especializados, capital y talento.

    Ambos actores construyeron la iniciativa, que expusieron ante el Congreso Nacional. Plantean el estudio de un régimen de incentivos, que sea capaz de atraer inversión efectiva. Esto, sujeto a condiciones como la generación de empleo local, innovación, contratación de proveedores regionales, cumplimiento ambiental y permanencia en el territorio.

    El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, afirmó que con esta nueva forma de abordar el desarrollo en las zonas extremas no están pidiendo privilegios: “estamos proponiendo que Chile reconozca una realidad evidente, que no se puede exigir a la Patagonia competir en igualdad de condiciones cuando producir e invertir aquí cuesta más. Si queremos atraer inversión y empleo, necesitamos herramientas capaces de compensar esas brechas”.

    Así, la iniciativa del Municipio coyhaiquino y la Universidad de Aysén también contempla potenciar sectores estratégicos como las energías renovables, el turismo estratégico y la economía del conocimiento, además de la ciencia austral, la logística regional, servicios especializados y alimentos con valor agregado.

    Tras su muestra en el Congreso, ambas instituciones buscarán ampliar el diálogo con parlamentarios, el Gobierno Regional y el Ejecutivo, además de gremios y actores privados, con el fin de analizar la factibilidad jurídica, económica y técnica y poder avanzar a una propuesta legislativa.

    “Chile lleva décadas hablando de descentralización. Ahora tenemos que pasar del discurso a los instrumentos concretos. Si las realidades territoriales son distintas, también debemos atrevernos a discutir políticas distintas”, recalcó Gatica.

    Municipalidad de Coyhaique. imagen obtenida de Google Maps

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