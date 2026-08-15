En vivo: la U visita a Limache en su misión de alcanzar a Colo Colo en la cima de la Liga de Primera
Los azules, que acumulan cuatro triunfos al hilo en el Torneo Nacional, viajan hasta Quillota para medirse a los tomateros.
Minuto a minuto
Deportes Limache 1-0 Universidad de Chile
La U se vuelca en ataque
9′. Maximiliano Guerrero remató con un tiro cruzado, pero el portero de Limache contiene de buena forma.
¡Gol de Limache!
2′. ¡Error grosero de Castellón! En un intento de despeje, el golero de la U se demora en rematar y Popín Castro alcanza a meter el pie para desviarla. No lo puede creer Gago.
¡Comienza el partido!
1′. Bajo la lluvia de Quillota, Limache y la U ya juegan por la fecha 19 de la Liga de Primera.
Jugadores en la cancha
Están los 22 protagonistas sobre el sintético del Luis Fariña de Quillota.
La formación titular de Universidad de Chile
La formación titular de Limache
La U visita a Limache
En Quillota, los azules se enfrentarán a los tomateros para intentar recortar distancia con el líder Colo Colo.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.
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