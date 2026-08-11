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    Claudio Bravo aborda el fichaje de Alexis en Montreal: “Se hablaba de una vuelta a la U; no creo ya que termine acá en Chile”

    El delantero nacional se sumó al equipo de la MLS a sus 37 años con un contrato de dos temporadas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @alexis_officia1 / Instagram.

    Alexis Sánchez ya tiene equipo para continuar con su carrera como futbolista. El delantero de 37 años llega al Montreal de la MLS con un contrato por las próximas dos años, acabando así con una seguidilla de 18 temporadas en Europa.

    Después de sumar pasos exitosos defendiendo las camisetas de Arsenal, Barcelona, Inter de Milán, entre otros, tuvo su última escala en el Sevilla, donde en la última temporada debió luchar para mantener la categoría en la primera división española.

    Así, luego de varias semanas de evaluación deportiva, Alexis decidió marcharse del Viejo Continente y seguir su carrera en Norteamérica.

    Este cambio fue abordado por el exarquero de la selección Claudio Bravo, quien destacó las alternativas que tuvo el tocopillano antes de sumarse al Montreal buscando retomar el protagonismo sobre la cancha.

    “Parece que nadie acertó; sonaba en Brasil, una vuelta a Universidad de Chile, Argentina, Medio Oriente. Creo que es un buen destino para él, ya que es una liga que está emergiendo con fuerza, donde, a lo mejor, va a tener un protagonismo que últimamente no logró tener en su paso por el Inter o ahora último en el Sevilla”, señaló Bravo en su rol de panelista del programa F90 de ESPN.

    Luego, resaltó que “es una liga en donde va a disfrutar de la vida. Llega un momento en donde el futbolista debe gozar de la parte laboral y también de la vida. Creo que le va a ir increíble. Veremos dónde terminará su carrera, pero no creo que termine aquí en Chile”, afirmó.

    El estrecho lazo del Montreal con el fútbol chileno

    El equipo canadiense tiene una estrecha relación con el fútbol chileno. Uno de los principales jugadores que ha pasado por sus filas es Jeisson Vargas, quien llegó en 2016 al entonces llamado Montreal Impact, desde Universidad Católica. El delantero fue adquirido por US$ 2,8 millones. Hasta hoy permanece como la segunda contratación más cara de su historia. Solo el ucraniano Gennadiy Synchuk, incorporado desde Metalist en 2025 por US$ 4,8 millones, superó al formado en la precordillera.

    Montreal compite en la Conferencia Este de la MLS. La franquicia, que fue fundada en 2010 por la familia Saputo, inició su participación en la principal liga de Estados Unidos y Canadá en el 2012. Desde 2021 utiliza su denominación actual: Club de Foot Montréal. El elenco también ha ganado el Campeonato Canadiense.

    El impacto en la prensa mundial

    Una vez que fue dada a conocer la información por El Deportivo, la prensa internacional destacó el cambio de Alexis Sánchez. “La ex estrella del FC Barcelona Alexis Sánchez llegará a Montreal”, tituló el diario Le Journal de Montreal. Y en su texto citó a La Tercera para decir que estará por los próximos 24 meses, “quien ha sido jugador por muchos de los principales clubes europeos a lo largo de su carrera”.

    Luego informaron que “el club de Montreal había transmitido un video en las redes sociales el lunes por la tarde que indica la inminente llegada de un gran nombre con el equipo, despertando cierta emoción dentro de la base partidista del equipo”.

    Por su parte, La Presse encabezó su nota con un simple: “El CF Montreal ha adquirido a Alexis Sánchez”. Pero en su nota, el periódico canadiense aseverá que la fanaticada del joven equipo anhelaban su llegada. “Los aficionados del CF Montreal lo han esperado, su jugador estrella. Todo sugiere que finalmente lo tienen. Alexis Sánchez, legendario delantero de Chile, FC Barcelona y Arsenal, habría sido adquirido por el Bleu-blanc-noir”.

    Acto seguido, el medio recuerda el paso del artillero por dicha ciudad, cuando aún no era conocido en el planeta fútbol. “En Montreal, Alexis Sánchez encontrará de alguna manera una de las ciudades que lo vio nacer: participó en la Copa del Mundo Sub-20 con Chile en 2007. Había jugado los cuartos de final contra Nigeria en el Estadio Olímpico, una victoria por 4-0 para los chilenos”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolAlexis SánchezClaudio BravoMontreal

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