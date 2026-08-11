Yeomans marca diferencias con Martínez de cara a elecciones y propone un FA con mayor liderazgo: “Tiene que asumir un rol más protagónico”

Esta mañana, la diputada y candidata a la presidencia del Frente Amplio, Gael Yeomans, abordó su candidatura y el futuro del partido, así como también las medidas que el gobierno ha anunciado en materia laboral.

Consultada en entrevista con Radio Universidad de Chile sobre el primer punto, en donde compite por la presidencia contra la actual timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, Yeomans indicó que una de las principales diferencias es el rol que buscan que juegue el FA.

“Nosotros tenemos una visión crítica de lo que ha sido este primer año en donde ha empezado el gobierno y hemos visto, y no solamente nosotros, sino que la gente también a nuestro alrededor, que se pregunta, ¿dónde está la oposición? Y para eso el Frente Amplio tiene que asumir un rol más protagónico, tiene que ser más incidente en las definiciones políticas relevantes, en la articulación", sostuvo.

Y para eso, indicó, “desde nuestra lista hemos propuesto la construcción de una coalición progresista que incluya a todos los partidos políticos de este mundo, pero también al mundo social, y para eso no solamente quedarse en una cuestión declarativa o hacer reuniones todos los lunes”, apuntó.

“O sea, yo lo que espero es que el lunes se junten con los presidentes de partidos, el martes con la Asociación de Funcionarios de la Salud, el miércoles con los profesores, el jueves con los estudiantes, y así, tener un rol que realmente genere la articulación”, explicó. Es decir, una conexión “mucho más amplia” con el mundo social.

Para esto, detalló, “dentro de mi lista tenemos dirigentes que vienen del mundo sindical, que han sido parte de los frentes del Frente Amplio, también del frente feminista, del frente de disidencias sexuales. O sea, tenemos expresión social que también llevamos a la lista”. Ese trabajo, sostuvo, lo hizo desde antes de ser diputada.

Otra diferencia, añadió, es el protagonismo que buscan darle al partido y el cual no han visto hasta ahora.

“A pesar de que el Frente Amplio es el partido más grande de Chile, con más de 56.000 firmas, con la bancada parlamentaria más grande de la oposición, esa voz a veces no se ve, no se siente, no es protagonista, y creemos que hay una responsabilidad que hay que asumir, porque el Frente Amplio sí debiese tomar ese liderazgo, y eso es lo que estamos sosteniendo para esta elección”, sostuvo..

Un liderazgo, añadió “que es igual a la responsabilidad que cabe en nuestros hombros, porque fue la gente la que decidió, que depositó su confianza en nosotros, y por lo mismo nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad”.

Yeomans y propuesta de las 52 horas laborales: “No hay nada que certifique” que generará más empleo

En cuanto a las medidas anunciadas por el gobierno en materia laboral, la parlamentaria manifestó que solamente veía esto que “bajo la excusa que se utiliza de que supuestamente se quiere crear más empleo y hacerse cargo de ello, lo que se termina haciendo es disminuir derechos de los trabajadores”.

“Todo este tema sobre las medidas que traen, de hecho, el grupo que realizaron, tanto de economistas, que en realidad la mayoría son ligados al mundo de la derecha (...) tampoco hay abogados laboralistas, tampoco hay trabajadores de la construcción de esa mesa de trabajo”, sostuvo. “Y por lo mismo hay una mirada que es muy restrictiva respecto a qué es lo que se debiese hacer para poder aumentar los empleos en Chile”.

Y cuando le consultaron al ministro Tomás Rau en la comisión de Trabajo sobre cuáles son las cifras y las proyecciones que dan cuenta de que realmente se va a crear más empleo con la propuesta de las 52 horas laborales, señaló, “no hay pruebas, no hay estudios, no hay nada que certifique esto”.

El código del trabajo actual. añadió Yeomans, “es sumamente flexible”.

“Tiene muchas herramientas que podrían utilizar. A mi juicio hay un desconocimiento grande, si es que se plantean algunas de ellas, porque la verdad es que si tuviesen las capacitaciones suficientes, podrían aplicarla. Entonces, quizás es porque quieren ir más allá”, señaló.