Cámara aprueba vetos presidenciales por megarreforma en tensa sesión

A pesar de que era un mero trámite legislativo con un resultado predecible, igualmente hubo momentos tensos este lunes en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobaron los tres vetos presentados por el Presidente José Antonio Kast, al megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Estas observaciones presidenciales (según el concepto que utiliza la Constitución) buscaban eliminar tres artículos que la oposición había logrado añadir al texto despachado por el Congreso, gracias a votos descolgados del propio oficialismo.

Sin embargo, estas normas no fueron del agrado del Ejecutivo, ya que, a juicio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, generaban efectos nocivos en la economía.

Por tal razón, en uso de sus facultades constitucionales excepcionales, el Mandatario hizo tres observaciones para suprimir los artículos relacionados con: 1) el impedimento de cobro de intereses sobre intereses (anatocismo); 1) el derecho al olvido financiero por deudas; y 3) los ajustes para garantizar el pago a 30 días paras las pymes.

Aunque en esta ocasión la derecha no contó con los votos del PDG, cuyos diputados decidieron abstenerse, igualmente el gobierno tuvo una mayoría en la sala para imponerse.

La norma sobre anatocismo fue eliminada con 75 votos a favor, 59 en contra y 12 abstenciones.

El veto sobre el derecho al olvido también fue aprobado por 75 votos a favor, 58 en contra y 13 abstenciones.

Mientras la disposición sobre las pymes fue suprimida por 74 a favor, 50 en contra y 22 abstenciones.

Luego de la ronda de votaciones, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que con este trámite “el cuerpo legal de la Ley de Reconstrucción queda perfeccionado y vamos hacia adelante con lo último que resta para tener esta ley ya definitivamente sea convertida en un cuerpo normativo que rija los destinos del país y que permita un rápido dinamismo y crecimiento económico”.

Consultado por la revisión que tiene que hacer el Tribunal Constitucional, el jefe económico sostuvo que la megarreforma “es una normativa absolutamente coherente con nuestra Constitución y las leyes, así que estamos tranquilos con ese proceso”.

Además, el secretario de Estado afirmó que la decisión del gobierno será esperar este trámite en el órgano constitucional para promulgar la ley. “Esperamos que eso sea durante este mes”, añadió al respecto.

Supremacía

Estos vetos “supresivos”, que ahora deberán ser vistos por el Senado, primero por la Comisión de Hacienda y luego por la sala en una sesión que se realizará el miércoles, ingresaron la semana pasada a tramitación.

En todo caso, en vista de que se trata de vetos “supresivos”, la supremacía que le otorga la Carta Fundamental al Presidente de la República es tan fuerte que es casi imposible doblegar la voluntad del Ejecutivo.

La Constitución señala que, aunque los vetos sean rechazados por la mayoría de los parlamentarios, el Congreso debe reunir dos tercios de los diputados (103 votos) y de los senadores (33 votos) para imponer el texto que fue despachado inicialmente por el Parlamento.

Tensiones

En tanto, en el debate en la sala, el diputado Héctor Ulloa (Ind. PPD), autor de la norma que impedía el cobro de intereses sobre intereses, ya resignado, dijo que “la banca no quiso aventurarse para entrar al debate de fondo, al debate del abuso”. “No todo lo que hace rentable una industria es bueno para la sociedad”, añadió.

El diputado Juan Antonio Coloma, al justificar su voto a favor de los tres vetos, señaló que “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y es exactamente lo que estamos viviendo acá. Tres normas que suenan superbién, que suenan que van a ayudar a la gente, pero la están dañando”.

Su par José Carlos Meza (republicano) arremetió contra la administración presidencial por lo que calificó que “la embarrada que nos dejaron” y agregó que estas “son normas que se escuchan muy bien, pero que funcionan muy mal”.

Sus palabras terminaron con abucheos al criticar a los ministros de Hacienda anteriores (Mario Marcel y Nicolás Grau). “El ministro Quiroz ha dado cátedra de que es el mejor”, expresó Meza en medio de las pifias.

No obstante, el momento más tenso fue cuando el diputado Luis Sánchez (republicano) apuntó contra su par de Valparaíso y exdelegada regional presidencial, Sofía González (PC), a quien le reprochó estar preocupada ahora de las pymes, faceta que a su juicio abandonó cuando fue autoridad gubernamental.

Sus palabras obligaron a la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), a hacerle varios llamados al orden, porque su discurso se estaba apartando del objeto de la sesión.

Sánchez le replicó a Ossandón, quien conducía el debate en esos instantes, no actuar con la misma vara con la oposición.

Luego de ello, la jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, pidió sacar del acta las referencias a la diputada González, al tiempo que cuestionó los fundamentos de La Moneda para eliminar el artículo de las pymes. “No hay argumento técnico que justifique este veto”, dijo.

En caso contrario, no habrá ley en esa parte. En otras palabras, el Ejecutivo igual cumple su objetivo de eliminar aquella norma, aunque pierda en una de las votaciones. Le basta tener un poco más de un tercio de los legisladores.