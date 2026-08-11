Andrés Longton: “No estoy de acuerdo en que (los estados de excepción) estén bajo las órdenes de las policías”

El senador de RN, Andrés Longton, es parte de dos comisiones claves para la tramitación de la agenda de seguridad anunciada por el Presidente José Antonio Kast: Constitución y Seguridad. En ese contexto, entrevistado en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada, detalló algunas dudas que tiene sobre la iniciativa.

¿Qué opina de la reforma constitucional que incluye la agenda?

Distinguiría entre varios elementos de la reforma constitucional. Todavía no tenemos el proyecto, pero con la minuta que pude ver y algo que pude analizar: primero, me parece importante incorporar algunos elementos de la rigidez del sistema carcelario en la Constitución para que el día de mañana esto no sea sujeto de recursos de amparo, que se acuse que hay una discriminación arbitraria (...). Lo que tiene que ver con el listado de organizaciones criminales también me parece interesante, lo que tiene que ver con la incautación de los bienes. Otros elementos son más complejos, que tienen que ver con el estado de excepción nuevo.

Se contempla un nuevo estado de excepción, con lugar y tiempo más acotados y bajo el orden de policías y no de las Fuerzas Armadas (FF.AA.)

Yo, por lo menos, no estoy de acuerdo en que (los estados de excepción) estén bajo las órdenes de las policías y no de los militares. Esa es una primera línea roja. Creo que tienen que estar las FF.AA. por un tema de mando. Me parece también importante establecer qué diferencias van a haber con el estado de emergencia (...). Quiero conocer qué va a implicar para ver si efectivamente es más un estado de emergencia o tiene elementos distintivos que hacen justificable crear un estado de excepción. Hoy no veo esa diferenciación (...), no lo veo necesario.

La reforma busca darle rango constitucional a la seguridad pública.

Creo que el concepto de la Constitución del artículo 1 es lo suficientemente amplio porque habla de la seguridad de la nación y eso comprende la seguridad interior y exterior del Estado. Por lo tanto, no veo razón de ser para modificar el artículo 1, entendiendo además que es un artículo que es la directriz de toda la Constitución y cualquier modificación puede tener implicancias insospechadas. Tengo que ser persuadido de algo distinto para poder cambiar de opinión, pero yo hoy lo veo como algo más simbólico.

En la minuta que les dieron hoy, ¿había más detalles de la agenda?

Era particularmente por la reforma constitucional, el estado de excepción, lo de las organizaciones criminales... Ahí yo tengo un matiz. Me parece importante que en lo de las organizaciones criminales haya un listado, pero tiene que ir acompañado de una información que dé el Ejecutivo con las instituciones encargadas de la persecución penal y después esto lo defina judicialmente. No me parece bien que lo defina el Senado, porque es una institución política. El alcance tiene que estar en sede jurisdiccional.