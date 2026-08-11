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    Ofertas de empleo completan nueve meses seguidos de caídas y registran el peor julio para buscar trabajo desde la pandemia

    De acuerdo al Banco Central, en julio el índice llegó a 69,3 puntos, lo que implica un nuevo retroceso interanual de 10,5%. Los expertos dicen que esto refleja "un mercado laboral que todavía no logra consolidar una recuperación".

    Rodrigo CárdenasPor 
    Rodrigo Cárdenas
    Santiago,16 marzo 2024. Fotografias Referenciales Seguro de Cesantia. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El mercado laboral sigue en una mala situación. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó a fines de julio que la tasa de desempleo para el trimestre abril-junio se ubicó en 9,4%, incrementándose 0,5 puntos porcentuales(pp.) en doce meses, pero se mantuvo en comparación al trimestre inmediatamente anterior. De esta manera, se completan tres meses con una cifra sobre 9%. Y es además se mantiene en sus niveles máximos en cinco años.

    Y ahora las perspectivas para lo que viene siguen sin ser auspiciosas. Así se desprende de algunos indicadores líderes, como el Índice de Avisos Laborales que mensualmente publica el Banco Central.

    En julio este índice llegó a 69,3 puntos, lo que implica una disminución anual de 10,5%, con lo cual completó nueves meses consecutivos de contracciones.

    Además, este nivel del índice es el más bajo para un mes de julio desde 2020, en plena pandemia y en medio de las cuarentenas, cuando llegó a 51,8 puntos.

    Otro dato que surge de las cifras es la caída de 1,9% respecto a junio, aunque esa comparación, indican los expertos, hay que tomarla con más cuidado, ya que siempre hay efectos de la estacionalidad. Por lo mismo, es más relevante la variación en 12 meses.

    Este indicador corresponde al promedio simple de los avisos publicados en los principales portales de empleo web en Chile, con cobertura a nivel nacional, y permite monitorear cómo estará el empleo con las ofertas laborales por internet que se ofrecen mes a mes.

    El índice, en general, muestra un comportamiento similar a lo que pasa con los datos de empleo asalariado de la Encuesta de Empleo del INE, aunque con un rezago, que puede ser mayor a un mes, debido al tiempo que demoran las plazas en ser llenadas.

    Lo que viene

    Carmen Cifuentes, economista de Clapes-UC, afirma que este indicador “vuelven a entregar una señal preocupante sobre la debilidad de la demanda por trabajo. En julio, el índice cayó 10,5% respecto del mismo mes del año anterior, completando nueve meses consecutivos de contracciones. Más que una caída puntual, esta persistencia muestra que las empresas siguen teniendo una baja disposición a abrir nuevas vacantes”.

    “Esto es consistente con un mercado laboral que todavía no logra consolidar una recuperación. La tasa de desempleo se mantiene elevada, en 9,4%, y aunque el empleo total crece, lo hace a un ritmo acotado y con un impulso importante del trabajo por cuenta propia y del empleo asalariado privado informal. En ese contexto, que los avisos laborales continúen retrocediendo hace difícil anticipar una reducción significativa del desempleo en los próximos meses”, dice la experta.

    Por su parte, el académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Tejada, agrega que “las cifras de avisos laborales confirman lo que ya sabemos de los datos de empleo: el problema está concentrado más en la demanda de trabajo, no tanto en la oferta. En julio el índice cayó 10,5% respecto de igual mes del año anterior, el registro más negativo de los últimos meses, y también retrocedió 1,9% frente a junio. Eso descarta el amago de recuperación que había mostrado el mes previo”.

    El académico indica que eso “es coherente con un mercado donde el empleo crece apenas 0,9% y ese crecimiento se explica esencialmente por cuenta propia y, en menor medida, por asalariados informales, con un desempleo de 9,4%. Dicho de otro modo: el empleo formal, justamente el que se busca vía avisos, no se está creando. Estos datos corresponden al mes de junio”.

    De hecho, el INE informó a fines de julio que si bien se crearon 81.778 puestos de trabajo en el trimestre abril-junio, al desagregar esta cifra se evidencia una destrucción de 32.800 empleos formales, encadenando cuatro meses consecutivos a la baja. Así, la totalidad de las nuevas plazas laborales fueron informales, llegando a 114 mil, lo que equivale a un aumento de 4,7% en 12 meses, su mayor alza desde abril-junio del 2022 y en total hay 2.537.804 de personas trabajando en la informalidad.

    “Los índices de vacantes son volátiles mes a mes, pero cuando la señal negativa se repite sistemáticamente deja de ser ruido y pasa a ser tendencia. Para un trabajador significa que la probabilidad de encontrar un empleo formal es cada vez menor y que los tiempos de búsqueda se alargan. Del otro lado, con más postulantes por vacante, las empresas enfrentan menos presión competitiva y ganan poder de negociación, lo que tiende a moderar el crecimiento de los salarios. No son buenas noticias”, agrega Tejada.

    Más sobre:Mercado laboralEmpleoAvisos laborales

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