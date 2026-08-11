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    Quiroz enfría proyecto para declarar feriado el 17 de septiembre: “Por ahora no lo estamos patrocinando”

    Jefe del Erario fiscal advirtió sobre los posibles efectos económicos de sumar una jornada festiva y señaló que la iniciativa debe ser analizada con el equipo político del Gobierno antes de adoptar una posición definitiva.

    Por 
    Roberto Martínez
    MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó una postura cautelosa frente al proyecto de ley presentado por la diputada Zandra Parisi (PDG), que busca declarar, por única vez, feriado nacional el jueves 17 de septiembre de 2026, con el objetivo de extender las celebraciones de Fiestas Patrias.

    Consultado sobre la posibilidad de que el gobierno respalde la iniciativa, el secretario de Estado insistió que actualmente La Moneda no contempla patrocinarla, aunque sostuvo que sus distintos efectos deben ser evaluados antes de adoptar una decisión definitiva.

    “Como he dicho, es algo que hay que considerar, tiene otros ángulos, y en principio la verdad es que tenemos ya un ordenamiento jurídico para los feriados y hay que ser cautos con estas ideas que generan expectativas, pero la verdad es que siempre hay que verle los otros ángulos”, afirmó Quiroz.

    El jefe del Erario fiscal recordó además que, de acuerdo con el marco jurídico vigente, los proyectos que establecen nuevos feriados requieren patrocinio del Ejecutivo.

    “Nuestro orden jurídico ya ha sido consagrado antes, los feriados tienen que tener patrocinio del Ejecutivo. Yo sé que, obviamente, esto es algo que hay que considerar, pero tenemos distintas aprensiones al respecto, así que la verdad es que por ahora lo estamos observando, pero no lo estamos patrocinando”, esbozó.

    Las-Vizcachas-Fiestas-Patrias-8-ok.jpg la-tercera

    Quiroz agregó que conoció formalmente la iniciativa durante este lunes y que deberá analizarla con el equipo político del gobierno. Sin embargo, el titular de Hacienda adelantó que su cartera mantiene reparos respecto de la creación de nuevos días festivos, principalmente por sus eventuales efectos sobre la actividad económica y la jornada laboral.

    “La posición que yo sostengo, que sostenemos desde el Ministerio de Hacienda, es que hay que ser muy cautos con estos feriados, porque después se generan días de pérdida de trabajo, se generan impactos económicos”, explicó.

    El secretario de Estado añadió que Chile cuenta actualmente con un marco establecido para determinar los días festivos y las condiciones bajo las cuales se conceden.

    “Tenemos ya un ordenamiento de cuáles son los feriados en Chile y bajo qué condiciones se otorgan”, sostuvo.

    La iniciativa fue presentada por la diputada Parisi ante la particular configuración del calendario de este año. El proyecto plantea declarar feriado legal, por única vez, el jueves 17 de septiembre, de manera que las celebraciones se extiendan desde esa jornada hasta el domingo 20.

    Más sobre:Feriado17 de septiembreJorge QuirozHaciendaZandra ParisiFiestas PatriasNacional

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