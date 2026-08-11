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    SEA suspende sesión clave de proyecto eléctrico en cordillera del Maule en medio de controversia por ranita del Pehuenche

    La instancia, programada para este lunes en modalidad telemática, debía abordar el Estudio de Impacto Ambiental de la iniciativa de Enel Generación Chile en San Clemente, en medio de cuestionamientos por sus eventuales efectos sobre el ecosistema del Alto Maule.

    Por 
    Roberto Martínez

    El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) suspendió la sesión de la Comisión de Evaluación (COEVA) que estaba programada para este lunes 10 de agosto, a las 16.00 horas, y que tenía como materia el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Interconexión Internacional Los Cóndores (Chile)-Río Diamante (Argentina), cuyo titular es Enel Generación Chile S.A.

    La instancia, que estaba contemplada mediante videoconferencia, se encontraba dentro del proceso de evaluación ambiental de la iniciativa que busca establecer una interconexión eléctrica entre Chile y Argentina a través de la cordillera del Maule, y habría sido aplazada por motivos de agenda para la próxima semana.

    La iniciativa contempla la construcción y operación de una nueva subestación eléctrica de 220/500 kV en el sector Los Cóndores y una línea de transmisión de 500 kV de aproximadamente 26,7 kilómetros de extensión en territorio chileno, hasta la frontera con Argentina.

    El proyecto considera más de 70 torres para el tendido eléctrico y se emplaza en la comuna de San Clemente, en la Región del Maule.

    El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en octubre de 2021. Durante su tramitación, Enel presentó modificaciones y nuevos antecedentes que fueron incorporados al proceso.

    En 2023, el SEA determinó que la adenda presentada por la empresa contenía modificaciones sustantivas, debido a la generación de nuevos impactos significativos y al aumento de la extensión, magnitud o duración de impactos ya identificados, por lo que se abrió una nueva etapa de participación ciudadana.

    De acuerdo con los antecedentes oficiales del expediente, la superficie total asociada al proyecto alcanza las 269,73 hectáreas, incluyendo senderos y miradores.

    De ese total, 223,84 hectáreas corresponden a la faja de servidumbre, mientras que las obras permanentes abarcan 30,74 hectáreas y las obras temporales 15,16 hectáreas.

    Controversia por biodiversidad

    La suspensión de la sesión ocurre en momentos en que la iniciativa enfrenta cuestionamientos de organizaciones y autoridades regionales por sus posibles efectos sobre el territorio cordillerano del Alto Maule y, particularmente, sobre especies de alta preocupación para la conservación.

    Uno de los focos de la controversia es la ranita del Pehuenche o sapo de pecho espinoso (Alsodes pehuenche), anfibio catalogado como En Peligro Crítico y cuya distribución se encuentra fuertemente restringida a sectores cordilleranos de la zona.

    La preocupación adquirió alcance internacional durante el fin de semana luego de que el actor estadounidense Leonardo DiCaprio publicara un mensaje en sus redes sociales en el que emplazó al gobierno chileno, llamó a proteger la especie y cuestionó los posibles efectos del proyecto sobre su hábitat.

    El protagonista de Titanic sostuvo que quedarían menos de 1.000 ejemplares de la especie en estado silvestre y planteó que la iniciativa podría incrementar las presiones sobre el anfibio. A la vez, afirmó que los conservacionistas no buscan necesariamente impedir la construcción de la interconexión eléctrica, sino que esta sea emplazada de manera que reduzca el riesgo para la especie y su hábitat.

    El proyecto, sin embargo, sostiene una finalidad distinta de la controversia ambiental. Según ha explicado Enel, la iniciativa busca fortalecer la integración energética entre Chile y Argentina, aumentar la seguridad y resiliencia de ambos sistemas eléctricos, permitir apoyo mutuo ante contingencias y facilitar una mayor integración de energías renovables.

    Más sobre:SEARanita del PehuencheServicio de Evaluación AmbientalSan ClementeRegión del MauleInterconexión Internacional Los Cóndores-Río DiamanteEnel Generación ChileLeonardo DiCaprioNacional

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