Revive la victoria de Chile frente a Egipto en el Mundial de Vóleibol Sub 17
Las Guerreras Rojas debían ganarle a su par africano si deseaba seguir soñando con la clasificación y lo lograron en un excelente partido. Repasa el triunfo en el siguiente relato virtual.
|País
|Set
|Chile
|3
|Egipto
|1
Hasta la próxima
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Lo gana Chile
Las Guerreras Rojas ganan su primer partido en el Mundial y siguen con posibilidades de clasificar a la siguiente fase.
Punto de partido
Chile logra su primer match point y va por su primera victoria en el Mundial.
Bien paradas
Las guerreras rojas tienen el dominio de la cancha y sacan una clara ventaja.
Parejo
El cuarto set está levemente inclinado para Chile.
Comienza el cuarto set
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Chile gana el tercer set
Pese a que Egipto había remontado, las Guerreras Rojas se imponen 25-20.
Peleado
Egipto acorta ventajas sobre el final y la recta al set está más disputada.
Gran diferencia
Chile se afirma en el juego e impone mucha distancia en el marcador.
Saca ventaja
Cuando Egipto estaba por igualar, Chile logra ponerse arriba por un par de puntos.
Tercer Set
Comienza la tercera manga del partido.
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Chile gana el set
Las Guerreras Rojas se quedan con la segunda manga y logran igualar el partido.
Set point
Chile está a un punto de quedarse con la segunda manga e igualar el partido.
Domina Chile
Las Guerreras Rojas controlan el juego sin contrapeso.
Primera ventaja
Chile logra estar arriba por primera vez en este segundo set.
Iguala Chile
La Roja remontó tres puntos de ventaja.
Segundo set
Se inicia la segunda parte del enfrentamiento entre Chile y Egipto.
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Primer set
Egipto se pone en ventaja al ganar la primera manga del partido.
Punto de set
Egipto se pone a un punto de ganar la primera manga.
Se adelanta Egipto
Las africanas retoman momentáneamente el control del juego.
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Parejo
Chile logra emparejar e ritmo del juego.
Reclamo
Chile pide un punto. La jueza se lo da a Egipto.
Egipto sale con todo
Chile ha tenido problemas con la recepción y las africanas se adelantan.
Comienza el partido
Las Guerreras Rojas ya enfrentan a Egipto en el Nacional.
Puro Chile
Se entona el Himno Nacional en en el recinto de Ñuñoa.
Sin victorias
Egipto y Chile no han logrado triunfos en este campeonato mundial.
Se juega su opción
Para saber por qué es importante ganarle a Egipto, pincha aquí.
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