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    EN VIVO

    Revive la victoria de Chile frente a Egipto en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Las Guerreras Rojas debían ganarle a su par africano si deseaba seguir soñando con la clasificación y lo lograron en un excelente partido. Repasa el triunfo en el siguiente relato virtual.

    Chile enfrenta a Egipto en el Mundial Sub 17. Foto: Pamela Bravo.
    PaísSet
    Chile3
    Egipto1


    Hasta la próxima

    Vive todo el Mundial de Vóleibol Sub 17 en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    Lo gana Chile

    Las Guerreras Rojas ganan su primer partido en el Mundial y siguen con posibilidades de clasificar a la siguiente fase.

    Punto de partido

    Chile logra su primer match point y va por su primera victoria en el Mundial.

    Bien paradas

    Las guerreras rojas tienen el dominio de la cancha y sacan una clara ventaja.

    Parejo

    El cuarto set está levemente inclinado para Chile.

    Comienza el cuarto set

    Chile enfrenta a Egipto en el Mundial Sub 17. Foto: Pamela Bravo.

    Únete

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    Chile gana el tercer set

    Pese a que Egipto había remontado, las Guerreras Rojas se imponen 25-20.

    Peleado

    Egipto acorta ventajas sobre el final y la recta al set está más disputada.

    Gran diferencia

    Chile se afirma en el juego e impone mucha distancia en el marcador.

    Saca ventaja

    Cuando Egipto estaba por igualar, Chile logra ponerse arriba por un par de puntos.

    Tercer Set

    Comienza la tercera manga del partido.

    Únete

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    Chile gana el set

    Las Guerreras Rojas se quedan con la segunda manga y logran igualar el partido.

    Set point

    Chile está a un punto de quedarse con la segunda manga e igualar el partido.

    Domina Chile

    Las Guerreras Rojas controlan el juego sin contrapeso.

    Primera ventaja

    Chile logra estar arriba por primera vez en este segundo set.

    Iguala Chile

    La Roja remontó tres puntos de ventaja.

    Segundo set

    Se inicia la segunda parte del enfrentamiento entre Chile y Egipto.

    Únete

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    Primer set

    Egipto se pone en ventaja al ganar la primera manga del partido.

    Punto de set

    Egipto se pone a un punto de ganar la primera manga.

    Se adelanta Egipto

    Las africanas retoman momentáneamente el control del juego.

    Únete

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    Parejo

    Chile logra emparejar e ritmo del juego.

    Reclamo

    Chile pide un punto. La jueza se lo da a Egipto.

    Egipto sale con todo

    Chile ha tenido problemas con la recepción y las africanas se adelantan.

    Comienza el partido

    Las Guerreras Rojas ya enfrentan a Egipto en el Nacional.

    Puro Chile

    Se entona el Himno Nacional en en el recinto de Ñuñoa.

    Sin victorias

    Egipto y Chile no han logrado triunfos en este campeonato mundial.

    Se juega su opción

    Para saber por qué es importante ganarle a Egipto, pincha aquí.

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Mundial Vóleibol Sub 17ChileEgiptoGuerreras RojasMundial en vivoVóleibolChile vs EgiptoMinuto a Minuto

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