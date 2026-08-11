De May Chomali a exautoridades: la cita que reunió a un centenar de personas para discutir cambios al sistema de salud

Además de los integrantes de la Comisión de Salud del Senado, a la sesión especial realizada este lunes asistió un centenar de personas vinculadas al mundo sanitario. Entre ellas estuvieron la ministra de Salud, May Chomali, junto a sus subsecretarios Julio Montt, de Redes Asistenciales, y Alejandra Pizarro, de Salud Pública, además de exautoridades y representantes del sector privado, como la Asociación de Isapres y la Asociación de Clínicas. Todas ellas con una conclusión en común: el sistema de salud necesita cambios.

En la cita, titulada ‘¿Hacia dónde va la salud en Chile? Modernización y reformas pendientes’, se revisaron varios aspectos del sistema, como por ejemplo listas de espera, gestión hospitalaria, medicamentos y reformas.

Una de las primeras en intervenir fue la ministra Chomali, quien reconoció que “necesitamos cambios y agradezco al Senado porque los necesitamos a todos. No estamos siendo eficientes y eficaces. Por ejemplo, hay programas de prevención y control, y una tasa de hospitalización evitable altísima con inequidad territorial. El aumento de presupuesto no se relaciona con el aumento de la producción, metas sanitarias y compromisos de gestión, se usan recursos inadecuadamente”.

Además, Chomali insistió en que los aumentos en el presupuesto de Salud no se han traducido necesariamente en un aumento de la producción. De hecho, hace unas semanas apuntó hacia sus antecesoras durante el gobierno de Gabriel Boric -Begoña Yarza y Ximena Aguilera- a la hora de analizar el cumplimiento de los Compromisos de Gestión (Comges) de los Servicios de Salud, que son los que tienen a su cargo -por zonas territoriales- los hospitales del país. Y es que Acorde a las cifras que reveló la cartera a La Tercera, estos descendieron desde un 86,7%, en 2021, a un 68,6%, en 2025.

“Acabamos de mostrar números en relación a cómo se han deteriorado nuestros servicios de salud en nuestros hospitales, en el cumplimiento de metas sanitarias y de compromisos de gestión. Hemos podido mirar y ver cómo se usan inadecuadamente ciertos recursos que son extremadamente valiosos. No estamos siendo eficaces y no estamos siendo eficientes, y para ello se requieren cambios, cambios legislativos, cambios reglamentarios, cambios en la cultura organizacional ”, afirmó la jefa de cartera sanitaria.

Al inicio de la sesión, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, reconoció que “la segunda preocupación ciudadana es la salud, hablamos de la falta de acceso, el alto costo en medicamentos, las listas de espera, problemas que subyacen en la conciencia colectiva. Acá estamos para analizar la necesidad de hacer cambios progresivos en este ciclo político que permite un espacio de reflexión. Sabemos que navegamos con escasez financiera, se requieren medidas pragmáticas aterrizadas”.

Prevención y gasto

Uno de los principales temas abordados fue el enfoque que debería tener el sistema de salud. En esa línea, varios de los expositores -entre ellos, el exministro de Salud Jaime Mañalich, el exsubsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo y el vicepresidente del Colegio Médico, Mauricio Osorio- coincidieron en que la prevención debe ocupar un lugar central . Entre las propuestas planteadas estuvo fortalecer la atención primaria y convertirla en la principal puerta de entrada al sistema de salud.

También propusieron que otros actores del sistema tomaran protagonismo, por ejemplo, que las enfermeras pudieran hacer recetas. El exministro de Sebastián Piñera también abordó el financiamiento del sistema.

Año a año, los recursos que recibe la red asistencial son motivo de debate, especialmente porque los presupuestos son considerados insuficientes y los hospitales suelen advertir, hacia fines de año, que ya no cuentan con recursos para sostener su operación. Sin embargo, entre los expertos convocados e incluso desde el propio Ministerio de Salud se ha planteado en distintas ocasiones que el problema tiene un componente más estructural.

Con todo, Mañalich, ahora académico de Clapes UC, aseguró que “l os ministerios de Hacienda y Salud no conversan. La premisa central debe ser que no invertir en prevención, termina siendo un gasto sin límite. En enfermedades como el cáncer, salud mental y enfermedades metabólicas esto es palpable. El gasto en salud tiene un componente importante de inversión”.

El último bloque de la cita, llamado ‘Reformas pendientes en el sector salud: ¿cuáles son, por qué y cómo abordarlas?’, tuvo como objetivo debatir varios aspectos del sistema, como las licencias médicas, la aplicación de la ley corta de isapres y el manejo de las listas de espera.

El senador Castro finalizó la reunión afirmando que citará a los expositores a las comisiones regulares para continuar con el debate. “No perdamos de vista el espacio político que estamos creando para poder discutir cómo nos acercamos a las distintas formas de intervención que permitan abordar estos problemas”, concluyó.