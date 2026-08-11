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    Política

    Cámara constituye comisión investigadora contra exministra Steinert tras amenaza de AC desde la oposición

    A un mes del pronunciamiento de Contraloría en contra de la extitular de Seguridad Pública, y luego de que se rechazara el primer intento de conformar esta instancia fiscalizadora, los diputados de oposición habían señalado la semana pasada que si no se conformaba la comisión, presentarían un libelo acusatorio contra la exministra.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En medio de una intensa presión desde la oposición para su conformación, este lunes se conoció finalmente el nombre de los parlamentarios que integrarán la comisión investigadora que revisará la gestión de la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert.

    El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), propuso a sus 13 integrantes, los que fueron aprobados en el hemiciclo mediante acuerdo, sin necesidad de llegar a votación: se trata de los republicanos Cristián Araya, Macarena Santelices y Fernando Ugarte, el UDI Jaime Coloma, los frenteamplistas Tatiana Urrutia y Gonzalo Winter, Tamara Ramírez (PDG), Mauro González (RN), Bernardo Salinas (ind.-PC), Raúl Leiva (PS), Jaime Araya (ind.-PPD), Patricio Pinilla (DC) y Álvaro Jofré (PNL).

    Así, la Comisión Especial Investigadora (CEI) relativa a indagar los actos de la otrora secretaria de Estado tendrá un plazo de 60 días para evacuar su informe respectivo.

    Amenaza de AC

    La ofensiva de la oposición se inició tras el informe de Contraloría que declaró improcedente una solicitud de información que realizó la exministra Steinert a la PDI durante su paso por el gabinete. Ese requerimiento derivó en la polémica remoción de la prefecta (r) Consuelo Peña de la institución policial y motivó que un grupo de diputados impulsara una comisión especial para revisar su gestión.

    Y ante la ausencia de esta, a días de que venciera el plazo para presentar una acusación constitucional en contra de la secretaria de Estado, desde la oposición habían levantado la posibilidad de presentar un libelo acusatorio.

    Cabe recordar que el miércoles 19 de agosto, la exsecretaria de Estado queda eximida de la responsabilidad política que pudo tener en el ejercicio de su cargo, tal como lo señala el artículo 52 de la Constitución, que otorga un plazo de tres meses para acusar constitucionalmente a un exministro de Estado cuando deja su cargo.

    A un mes del pronunciamiento de Contraloría, y luego de que se rechazara el primer intento de conformar esta instancia fiscalizadora, los mismos diputados opositores redoblaron la presión y, en la reunión de comités parlamentarios del miércoles de la semana pasada, levantaron una alerta: si no se conformaba la comisión, acusarían a la exministra. Esto, en medio de sospechas desde el sector de que las bancadas del oficialismo estaban retrasando la entrega de nombres para que integraran la comisión y, así, blindar a Steinert.

    Más sobre:Cámara de DiputadosSteinertcomisión investigadoraSeguridadACSeguridad Pública

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