Agenda seguridad: Kast firma reforma constitucional y surgen primeros desmarques oficialistas

Este lunes en la mañana el Presidente José Antonio Kast dio el puntapié inicial a lo que será la discusión en el Congreso de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), la nueva prioridad del gobierno y que fue presentada la semana pasada en cadena nacional.

Desde el Palacio de La Moneda, acompañado por los ministros Martín Arrau (Seguridad), Claudio Alvarado (Interior y Segegob), José García (Segpres), entre otros, el Mandatario firmó el proyecto de reforma con el que se busca alzar a rango constitucional la seguridad pública, uno de los principales ejes de la denominada ACOT.

“Cuando asumimos el gobierno, quien habla junto a este gran equipo de ministros, lo hicimos enfrentando una de las mayores crisis de seguridad de la historia reciente en Chile. Una crisis que excede por largo un solo gobierno. Uno podría atribuirle a un gobierno toda la responsabilidad, pero no es así. Este fenómeno del crimen organizado transnacional, el tema del terrorismo, viene de larga data”, dijo en la actividad.

Y agregó: “Esta reforma no le pertenece a un gobierno. Nos pertenece a todos (...). Por eso la invitación que le hago al Parlamento, a partir de la firma de este proyecto de reforma constitucional, para discutir con altura de miras y poner a los chilenos por delante, poner la seguridad por delante porque es una urgencia total de nuestra nación”.

Según fuentes del gobierno, la reforma se espera ingrese durante el jueves o viernes de esta semana en el Senado y será una de las prioridades en la agenda del Ejecutivo. Y es que entre otras cosas, según adelantó La Tercera, el texto considerará un nuevo artículo vinculado a las inhabilidades y la pérdida de derechos o beneficios sociales. Esto, con el objetivo de evitar fallos del Tribunal Constitucional (TC) que no permitan avanzar en las distintas medidas.

“Se va a discutir si es que un asesino en serie tiene un beneficio del Estado, si corresponde o no que lo siga recibiendo, pero ahora todo va a ser parte del debate parlamentario”, explicó Kast durante la tarde en conversación con 24 Horas.

Al mismo tiempo, la reforma considerará un nuevo estado de excepción, un registro de organizaciones criminales, regímenes penitenciarios diferenciados y más facilidad para incautar bienes de estas organizaciones. En ese contexto, en el gobierno no esconden que se trata de una de las iniciativas clave de la agenda de seguridad.

En paralelo, durante la tarde, desde la Segpres informaron que 19 proyectos de la ACOT ya cuentan con urgencia legislativa, con el objetivo de acelerar su tramitación en el Congreso.

Entre ellos, con discusión inmediata, están el que establece la legítima defensa privilegiada para funcionarios de las Fuerzas Armas y las policías, y la ley corta de seguridad municipal.

Con suma urgencia, en tanto, están los proyectos de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y el incremento de las sanciones por atentados contra la autoridad. Al mismo tiempo, se priorizaron otras iniciativas como responsabilidad penal adolescente, infraestructura crítica, el control de identidad de las FF.AA. en los estados de excepción constitucional y la que plantea la continuidad orales frente ausencias.

Durante las última horas, eso sí, la discusión se ha concentrado en la reforma constitucional. Esto, en un contexto en el que figuras del oficialismo han expresado algunas dudas respecto a la necesidad de modificar la Carta Magna.

En entrevista con Desde la Redacción, de La Tercera, el senador Andrés Longton (RN), quien integra la Comisión de Seguridad, aseguró que no ve razones para modificar la Constitución. “Hoy día por lo menos lo veo como algo más simbólico”, planteó. También, mostró sus dudas con el nuevo estado de excepción constitucional.

En esa línea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que “todos queremos hacer la menor cantidad de cambios en la Constitución. El criterio del senador Longton lo compartimos todos. Al final, lo que hay que hacer es estudiar bien cuáles son las normas indispensables que tienen que ser modificadas en la Constitución. Aquí no se trata de hacer una modificación grande”.

En privado, otros parlamentarios del sector coinciden en que la reforma tiene que ser acotada para evitar volver a abrir la discusión constitucional.

Al respecto, la mañana de este lunes, Arrau explicó que la iniciativa de La Moneda “no es una megarreforma constitucional como se plantean en esos procesos que hubo y que tanta inestabilidad trajeron a nuestro país e incertidumbre”.

El titular de Seguridad precisó que “son cosas muy acotadas, no se refieren a una megarreforma constitucional. Son cosas muy importantes, pero acotadas dentro de nuestro ordenamiento constitucional que toca muchas cosas”.

La agenda de seguridad fue el principal tema de conversación del comité político ampliado desarrollado este lunes en La Moneda, al que, como es habitual, llegaron jefes de partidos y parlamentarios. Ahí, el ministro Alvarado reforzó el llamado al oficialismo a ponerse detrás de las iniciativas del gobierno en esta materia.

La jefa de comité de los senadores de Renovación Nacional (RN), María José Gatica, aprovechó el comité político para cuestionar, frente a los ministros, la coordinación del titular de Agricultura, Jaime Campos.

El reclamo de Gatica respondió a la falta de coordinación que ella identifica en el contexto de la emergencia provocada por el sistema frontal en la región de Los Ríos, que ella representa en el Senado. En concreto, ella acusa que durante una actividad de Indap, no se le otorgó la palabra al delegado presidencial provincial y cuestionó, además, las vocerías del seremi de Agricultura de la región.

“Ministro Campos, usted viene de un mundo concertacionista a un mundo republicano, y espero que eso no esté dificultando la coordinación que necesitamos en la región de Los Ríos. En una emergencia las diferencias políticas tienen que quedar de lado. Necesitamos que todas las autoridades trabajen coordinadamente y que las respuestas lleguen oportunamente a los agricultores y familias afectadas”, dijo la senadora tras el comité político.