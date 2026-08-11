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    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Foo Fighters en Chile: ¿Cuáles son los precios?

    La etapa ofrece un descuento a clientes Entel o pagando con tarjetas Santander.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Foo Fighters. Foto referencial de redes sociales @andiktaylor y @guitpup

    Ya se encuentra disponible la preventa de entradas para el próximo concierto de Foo Fighters en Chile, para la fecha confirmada del 28 de febrero en el Parque Estadio Nacional.

    La visita del grupo se enmarca en la gira Take Cover Tour 2027, que traerá a Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffe e Ilan Rubin para interpretar sus más grandes éxitos.

    Se trata de un recorrido en el que el grupo repasará éxitos como Everlong, My Hero, Learn to Fly, Times Like These y más, junto a las canciones de su último lanzamiento Your Favorite Toy.

    Además, la presentación en nuestro país contará con las bandas nacionales Adelaida y Aurora Voraz.

    Preventa de entradas para Foo Fighters

    La venta de entradas para el concierto de Foo Fighters en Chile se realiza en el sitio Ticketmaster.

    Luego de la preventa artista, este martes 11 de agosto a las 10:00 horas comenzó la preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Santander.

    Dicha etapa se mantendrá activa hasta el jueves 13 de agosto a la misma hora, o hasta agotar stock, y se permite la compra de hasta 6 boletos.

    En tanto, la venta general comenzará el próximo jueves 13 de agosto a las 10:00 horas.

    Las ubicaciones y precios sin descuento son los siguientes:

    • Cancha Frontal $170.375.
    • Movilidad Reducida $170.375.
    • Cancha General $81.075.
    • Platea General $70.500.
    • Platea Poniente $64.625.
    • Platea Oriente $64.625.
    Más sobre:MúsicaConciertosFoo FightersFoo Fighters ChileFoo Fighters Chile 2027Foo Fighters 2027Foo Fighters 2027 ChileEntradasPreciosEntelSantanderPreventaDescuentoTicketmasterTicket Master

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