Gayle Rankin, actriz de House of the Dragon: “Las mujeres quieren conectar con su bruja interior en el mundo actual”

Alys Rivers está posicionada como uno de los dos o tres personajes más enigmáticos de la serie House of the dragon. Su imagen está tan cargada de misterio que ha habido fanáticos que se han preguntado si realmente existe o si es producto de la imaginación de sus compañeros de escena.

“¿Quién existe? ¿Qué es la existencia? Así de existencial me siento con respecto a la vida en general”, indica a Culto Gayle Rankin, la actriz que encarna ese rol, quien manifiesta estar encantada con la conversación impulsada por los seguidores de la producción de HBO.

Fotos: HBO

“Es realmente genial que la gente tenga muchas teorías sobre ella. Hice lo que me propuse hacer, y creo que lo emocionante de ese tipo de teorías es cómo se van a disipar o confirmar a lo largo de la temporada”, agrega.

En el capítulo final del tercer ciclo, estrenado el domingo pasado en HBO y HBO Max, se despejó parte importante de esa interrogante. Según le relata a Aemond (Ewan Mitchell), estuvo casada con Harren the Black, el hombre que construyó Harrenhal y que ejecutó todo tipo de atrocidades para que el castillo fuera terminado. La tragedia se terminó de configurar cuando Harren y sus hijos fallecieron en el lugar producto del ataque de Aegon el Conquistador y Balerion, su dragón, que dejaron el castillo en ruinas.

Ese dramático final condenó a Alys a acompañar a los diferentes hombres que han llegado al lugar durante el último siglo. En House of the dragon hemos visto a dos de ellos: Daemon (Matt Smith) en la segunda temporada y Aemond en la tercera. A su lado, ambos han experimentado una seguidilla de perturbadores sueños (o inquietantes visiones) que han alterado su comportamiento. “Acabo de estar con un rubio y ahora hay otro rubio”, dice la intérprete escocesa entre risas.

Theo Whiteman

“Alys sabe quién es Aemond. Quiero decir, él es infame en Westeros y Alys lo sabe todo”, afirma al revivir la reacción de su personaje al final del segundo episodio, cuando Aemond entra intempestivamente al lugar y mata a Simon Strong (Simon Russell Beale). “Ella está en modo ‘protección del castillo’. Creo que todos son conscientes de que hay una guerra, no sólo gestándose, sino ya en marcha, y ella quiere proteger Harrenhal. Se lo pidió a Daemon”, plantea.

“Ahora se ha encontrado con Alys en Harrenhal, y puede que haya algo interesante latente bajo la superficie”, expresa Ewan Mitchell en la misma entrevista, sugiriendo la singular dinámica que se desarrolló en la tercera entrega. Un vínculo amoroso donde dos personajes solitarios se encontraron y formaron un intenso vínculo condimentado por el poder, los secretos y las ancestrales artes que maneja el personaje de Gayle Rankin.

La actriz cree que hay algo con lo que los espectadores se pueden sentir fuertemente conectados al observar esa trama. “Creo que la soledad puede, en cierto modo, expresarse o crecer y desarrollarse en la mente de alguien, y uno puede decidir quién es. Pero creo que estar solo es un desafío y puede afectar a las personas de forma bastante negativa. Creo que lo que estamos aprendiendo sobre el mundo es que necesitamos a la gente”, sostiene.

-Ha pasado mucho tiempo en el set de Harrenhal, que cuenta con una atmósfera misteriosa. ¿Le ayuda eso a interpretar a su personaje?

Sí, totalmente. Es una locura. En la primera temporada, cuando me di cuenta de que tenía un taller de brujas, lo que me emocionó fue lo cómoda que me sentía en ese set. Soy de Escocia, así que mi tierra tiene un aire húmedo, oscuro, un poco tenebroso y antiguo. Me sentí muy a gusto allí. Todos decían: ¡Oh, Harrenhal, qué polvoriento! Y yo pensaba: ¡Me encanta! ¡Estoy interpretando al personaje correcto! Me sentí como en casa.

-¿Cuál cree que es la motivación de Alys? A medida que la interpretó durante la tercera temporada, ¿cómo fue creciendo esa comprensión?

Creo que eso creció para mí porque creció para ella. Creo que sólo crece más a lo largo de la temporada y se vuelve más clara. Su motivación tiene que ver con la libertad, que me parece muy específica de género. Es un tema de la serie en general, pero (en específico) sobre el poder femenino. Creo que ser un enigma es algo interesante. La gente puede verlo como una posición de poder. Y también creo que, como seres humanos, queremos ser comprendidos. Queremos ser vistos, queremos ser conocidos, y creo que para Alys hay algo frustrante en ser esta figura poderosa y enigmática. Creo que quiere ser conocida y ser humana. Espero que lo consiga, porque hay algo muy mortal en ella, además de ese ser etérea, protectora y reservada.

“Es muy emocionante que la gente sienta afinidad hacia este personaje. Me encanta empoderar a la gente con la brujería porque creo que es importante, sobre todo para las mujeres. Creo que las mujeres realmente quieren conectar con su bruja interior en el mundo actual y yo siempre que conozco a alguien, les animo a que lancen algunos hechizos”, apunta.

Theo Whiteman

Según el anuncio oficial, House of the dragon terminará con un cuarto y último ciclo. Y, como es habitual, la ficción volverá a ser analizada con lupa por sus seguidores.

“Aprecio muchísimo a los fanáticos. Y me parece genial cómo la gente está tan involucrada con la serie. Aunque creo que es lo más intimidante, lo más difícil... Sentirse expuesto de esa manera. Y mira, este es nuestro trabajo, y tenemos mucha suerte de poder hacerlo”, señala, para luego finalizar: “Creo que quieres darle a la gente lo que quiere, pero no puedes complacer a todo el mundo”.