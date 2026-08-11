“Valioso, pero no histórico”: exministro Grau pone paños fríos al anuncio sobre Codelco y destaca gestión de Boric

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió vía X (antes Twitter) a las declaraciones del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, a propósito del anuncio de que no se retirarían las utilidades de Codelco, permitiendo que las ganancias generadas se reinviertan en la minera estatal.

Mas había calificado el anuncio como “excepcional y sin precedentes”, precisando que de los US$ 2.423 millones generados en 2025, unos US$1.422 millones permanecerán en la empresa.

Grau valoró que Codelco retenga el 100% de sus utilidades, pero advirtió que hablar de US$2.400 millones “es confuso” , ya que US$2.100 millones serían “por aumento de valor de Codelco por Novandino, y que, sin eso, es una capitalización de US$300 millones.

“Valioso, pero no histórico”, concluyó.

Bien q Codelco se quede con 100% del excedente (utilidad luego de pagos al Fisco). Pero hablar de 2400 mill de dólares es confuso, porq 2100 son por aumento de valor de Codelco por Novandino. Sacando eso, es una capitalización de 300 mill de dólares, valioso pero no "histórico" — Nicolás Grau Veloso (@nico_grau) August 10, 2026

El antecesor de Quiroz en Teatinos 120 destacó que durante la administración de Gabriel Boric se “decidió capitalizar Codelco transformándolo en uno de los líderes mundiales en la producción de litio”.

Además, sostuvo que más del 85% de los US$ 2.400 millones de que anuncian hoy se deben a la decisión del expresidente frenteamplista.

Lo histórico es que el gobierno del Presidente Boric decidió capitalizar Codelco transformándolo en uno de los líderes mundiales en la producción de litio. Más del 85% de los 2400 millones de dólares que anuncian hoy se deben a la decisión del presidente Boric. https://t.co/of1uX1SXQB — Nicolás Grau Veloso (@nico_grau) August 10, 2026

El plan de Bernardo Fontaine

El plan de capitalización de los excedentes de Codelco fue planeado por el presidente de su directorio, Bernardo Fontaine, y tras una serie de reuniones consiguió el apoyo del equipo económico del gobierno.

Si bien Fontaine reconoce que parte importante de los fondos corresponden al negocio con Novandino y que no significa, en la práctica, un aumento en los recursos de Codelco, igualmente lo considera una capitalización.

Esto porque “de acuerdo a la Ley el gobierno podría haberle exigido a Codelco los US$ 2.400 millones, independiente de que estuvieran o no en la caja, que fueran utilidades líquidas o no”, por lo que habría significado un nuevo endeudamiento.

Si bien fuentes en Codelco aseguran que hubo que convencer a Hacienda de esta capitalización, en el ministerio no esperaban estos recursos, ya que el retiro de las utilidades de Codelco no estaban consideradas en la Ley de Presupuesto de 2026 ni tampoco en los Informes de Finanzas Públicas.