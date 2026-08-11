SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Responsable de atropellar a carabinero en Lo Espejo continúa prófugo: funcionario tardará meses en recuperarse

    El sujeto atropelló al funcionario policial tras escapar de un control vehicular.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El responsable de atropellar a un Carabinero durante la madrugada de este martes en la comuna de Lo Espejo continúa prófugo según dieron a conocer desde la institución en horas de la mañana.

    Según sostuvo el General Inspector Manuel Cifuentes, Jefe Zona Metropolitana de Carabineros, los hecho se registraron a las 2:45 horas, cuando personal policial intentó fiscalizar un camión en la calle Clotario Blest el cual huyó del procedimiento.

    Tras esto, según explicó el general, “una vez que es ubicado, un radio patulla se ubica frente al camión con el objeto de proceder a efectuar el control del conductor y obviamente las especies que transportaba, momento en el cual, dolosa y arteramente, dicho conductor reanuda la marcha, aprisionando con la estructura del camión a un carabinero de la Prefectura de Radio Patrulla”.

    Tras esto, es que el sujeto huyó hacia el sector conocido como Barrio Chino, donde escapó entre los bloques del lugar.

    “En estos momentos, personal del departamento OS9 de Carabineros está trabajando por instrucción del Ministerio Público en la búsqueda, identificación y detención del conductor de este vehículo”, añadió.

    Tras la revisión del vehículo, personal policial logró dar cuenta que este mantenía encargo vigente por robo del pasado 20 de julio y que las patentes que portaba no correspondía al vehículo.

    En relación a la carga del camión, este transportaba vacunos y caballares, de los cuales se está trabajando junto al SAG y la BIDEMA de la Policía de Investigaciones, para determinar su origen.

    “Era un control tránsito que se estaba desarrollando, pero obviamente no contábamos con que una persona que está asociada a la comisión de delitos, iba a tener esta conducta tan violenta, homicida, directamente, para señalarlo, en contra del personal que intentaba la fiscalización”, añadió el funcionario policial.

    Estado de salud del carabinero

    Respecto al estado de salud del carabinero herido, un cabo segundo de 24 años, el teniente coronel doctor Rodolfo del Valle, subdirector medico del Hospital de Carabineros, detalló que este contaba con varias lesiones, “entre ellas una fractura de fémur izquierda, una fractura expuesta de tibia izquierda y un desforramiento de la piel a nivel de la zona poplítea derecha, la zona posterior de la rodilla”.

    “El paciente recibió las primeras atenciones en el servicio de urgencia, estabilización clínica y hemodinámica, y posteriormente aproximadamente a las 8.30 de la mañana ingresó a pabellones, lugar donde aún se encuentra en etapa de tratamiento y de cirugía”, agregó.

    De acuerdo a lo que añadió, todas las lesiones son de carácter grave y el tiempo de recuperación será de varios meses. “La conducta hemodinámica del paciente demostraba que no había un sangrado importante, por lo tanto esperamos que si no encontramos ninguna complicación importante durante la cirugía, el paciente evolucione de buena manera, pero sí en un tiempo bastante prolongado”.

    Más sobre:CarabinerosAtropelloLo Espejo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados da luz verde a reforma que amplía plazo de detención para expulsiones

    “Va a ser día de trabajo”: Quiroz descarta feriado para el 17 de septiembre

    Gobierno cierra la puerta a respaldar feriado para el 17 de septiembre: “El Ejecutivo no va a patrocinar ninguna iniciativa”

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Gobierno detalla planes para habilitar avenida España en Valparaíso y Viña del Mar: se abrirá primero una pista para el transporte público

    Lo más leído

    1.
    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    2.
    Juez Daniel Urrutia también apuesta a que el TC suspenda su cuaderno de remoción por viajar fuera de Chile con licencia

    Juez Daniel Urrutia también apuesta a que el TC suspenda su cuaderno de remoción por viajar fuera de Chile con licencia

    3.
    Las comunicaciones de un agente encubierto por Telegram que permitieron tirar la primera hebra en la investigación de armas 3D

    Las comunicaciones de un agente encubierto por Telegram que permitieron tirar la primera hebra en la investigación de armas 3D

    4.
    Caso SQM: tribunal notifica sentencia de 4.356 páginas y Fiscalía sigue evaluando pedir la nulidad del juicio

    Caso SQM: tribunal notifica sentencia de 4.356 páginas y Fiscalía sigue evaluando pedir la nulidad del juicio

    5.
    General (R) Yáñez: “El uso de las FF.AA. bajo un estado excepcional distinto y bajo conducción policial es un camino correcto”

    General (R) Yáñez: “El uso de las FF.AA. bajo un estado excepcional distinto y bajo conducción policial es un camino correcto”

    6.
    Asociación de Diplomáticos cuestiona nuevos nombramientos de embajadores y pide establecer “criterios meritocráticos”

    Asociación de Diplomáticos cuestiona nuevos nombramientos de embajadores y pide establecer “criterios meritocráticos”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre?

    Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre?

    Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados da luz verde a reforma que amplía plazo de detención para expulsiones
    Chile

    Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados da luz verde a reforma que amplía plazo de detención para expulsiones

    Gobierno cierra la puerta a respaldar feriado para el 17 de septiembre: “El Ejecutivo no va a patrocinar ninguna iniciativa”

    Gobierno detalla planes para habilitar avenida España en Valparaíso y Viña del Mar: se abrirá primero una pista para el transporte público

    “Va a ser día de trabajo”: Quiroz descarta feriado para el 17 de septiembre
    Negocios

    “Va a ser día de trabajo”: Quiroz descarta feriado para el 17 de septiembre

    Cristián Infante de Arauco es nombrado CEO del año en América Latina 2026 por Fastmarkets

    Dreams revela por qué no presentó ofertas en la licitación de casinos: acusa condiciones “excesivamente gravosas”

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región
    Tendencias

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    El huevo frito es el examen que mide a cualquier sartén: “Es un producto muy pegajoso, que se tiende a pegar en todos lados”

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Garnero mueve las piezas: la diezmada UC que salta a la cancha en la Copa Libertadores ante Estudiantes
    El Deportivo

    Garnero mueve las piezas: la diezmada UC que salta a la cancha en la Copa Libertadores ante Estudiantes

    Alexis Sánchez revela los motivos para irse de Europa y fichar en el Montreal de la MLS

    Dirigentes y jugadores lo miran de reojo: la frase de Marcelo Díaz sobre Michael Clark que le pasa la cuenta en la U

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá
    Tecnología

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Ardilla Álvarez probó el Galaxy Watch Ultra2 en un salto a 300 km/h sobre Valle Nevado

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba
    Cultura y entretención

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    Rodrigo Castro reinventa a Marciano: “El camino con Sergio Lagos se fue separando sin conflictos, súper natural”

    Spotify lanzará etiquetas para identificar a artistas creados con inteligencia artificial

    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina
    Mundo

    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina

    Las dramáticas historias de sobrevivencia y muerte tras el terremoto que golpeó a Colombia

    Elevan a 181 los muertos y a más de 1.310 los heridos por el terremoto en Colombia

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?
    Paula

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron