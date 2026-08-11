Responsable de atropellar a carabinero en Lo Espejo continúa prófugo: funcionario tardará meses en recuperarse

El responsable de atropellar a un Carabinero durante la madrugada de este martes en la comuna de Lo Espejo continúa prófugo según dieron a conocer desde la institución en horas de la mañana.

Según sostuvo el General Inspector Manuel Cifuentes, Jefe Zona Metropolitana de Carabineros, los hecho se registraron a las 2:45 horas, cuando personal policial intentó fiscalizar un camión en la calle Clotario Blest el cual huyó del procedimiento.

Tras esto, según explicó el general, “una vez que es ubicado, un radio patulla se ubica frente al camión con el objeto de proceder a efectuar el control del conductor y obviamente las especies que transportaba, momento en el cual, dolosa y arteramente, dicho conductor reanuda la marcha, aprisionando con la estructura del camión a un carabinero de la Prefectura de Radio Patrulla”.

Tras esto, es que el sujeto huyó hacia el sector conocido como Barrio Chino, donde escapó entre los bloques del lugar.

“En estos momentos, personal del departamento OS9 de Carabineros está trabajando por instrucción del Ministerio Público en la búsqueda, identificación y detención del conductor de este vehículo”, añadió.

Tras la revisión del vehículo, personal policial logró dar cuenta que este mantenía encargo vigente por robo del pasado 20 de julio y que las patentes que portaba no correspondía al vehículo.

En relación a la carga del camión, este transportaba vacunos y caballares, de los cuales se está trabajando junto al SAG y la BIDEMA de la Policía de Investigaciones, para determinar su origen.

“Era un control tránsito que se estaba desarrollando, pero obviamente no contábamos con que una persona que está asociada a la comisión de delitos, iba a tener esta conducta tan violenta, homicida, directamente, para señalarlo, en contra del personal que intentaba la fiscalización”, añadió el funcionario policial.

Estado de salud del carabinero

Respecto al estado de salud del carabinero herido, un cabo segundo de 24 años, el teniente coronel doctor Rodolfo del Valle, subdirector medico del Hospital de Carabineros, detalló que este contaba con varias lesiones, “entre ellas una fractura de fémur izquierda, una fractura expuesta de tibia izquierda y un desforramiento de la piel a nivel de la zona poplítea derecha, la zona posterior de la rodilla”.

“El paciente recibió las primeras atenciones en el servicio de urgencia, estabilización clínica y hemodinámica, y posteriormente aproximadamente a las 8.30 de la mañana ingresó a pabellones, lugar donde aún se encuentra en etapa de tratamiento y de cirugía”, agregó.

De acuerdo a lo que añadió, todas las lesiones son de carácter grave y el tiempo de recuperación será de varios meses. “La conducta hemodinámica del paciente demostraba que no había un sangrado importante, por lo tanto esperamos que si no encontramos ninguna complicación importante durante la cirugía, el paciente evolucione de buena manera, pero sí en un tiempo bastante prolongado”.