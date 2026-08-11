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    Familia de Jorge Constanzo emite declaración por “el amor que él sentía por su hija”

    "No buscamos desconocer lo acontecido, pero sabemos que él jamás hubiese querido que esto sucediera”, manifestaron los cercanos al sujeto imputado por homicidio por omisión .

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Pareja de Jorge Constanzo entregó su declaración ante la PDI.

    La familia de Jorge José Francisco Constanzo Chávez difundió una declaración en favor del arquitecto de 39 años que se mantiene en prisión preventiva en una causa reservada en que la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputa el delito de homicidio por omisión.

    “Hoy Jorge llevará con él, por el resto de su vida, el desconsuelo de haber perdido a su hijita y como familia lo abrazamos en este difícil momento. No buscamos desconocer lo acontecido, pero sabemos que él jamás hubiese querido que esto sucediera”, expresaron.

    Constanzo es el progenitor de Isidora, una niña de dos años que, estando a su cuidado, murió el domingo 17 de mayo de 2026 al caer desde el piso 11 de un edificio emplazado de la calle Los Militares, en Las Condes.

    Desde el 20 de mayo, el sujeto permanece en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Casablanca, en la Región de Valparaíso.

    “Quería verla crecer, estar presente”

    “Como familia de Jorge queremos transmitir el amor que él sentía por su hija. Siempre quiso poder pasar más tiempo con ella, la veía todas las semanas, la iba a buscar al jardín, jugaban en el parque, compartían en casa de la mamá y de los abuelos de Isidora, compartían junto a su abuela paterna y tías. Él soñaba con viajar juntos, quería verla crecer, estar presente”, señala la declaración de los cercanos al imputado.

    El ente persecutor sostiene que el sujeto, después de consumir almorzar en un local y conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol trasladando desde allí a la niña a su departamento, la descuidó por cerca de dos horas, al dejarla en una habitación con una ventana sin rejas de seguridad pegada a la cama.

    La seguridad en las ventanas fue una exigencia que la madre había hecho con el arquitecto al pactar las visitas.

    Más sobre:Jorge ConstanzoFiscalía OrienteIsidora

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