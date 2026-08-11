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    Gobierno inicia desalojo del campamento Aconcagua en Colina y anuncia nuevas intervenciones en la Región Metropolitana

    El delegado presidencial Germán Codina destacó el desalojo como parte de su estrategia para recuperar terrenos ocupados ilegalmente, afirmando que “la ayuda del Estado no significa permitir usurpar”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El desalojo del campamento Aconcagua en la comuna de Colina se desarrolla bajo un despliegue coordinado entre la municipalidad, la Delegación Presidencial, Carabineros y distintos ministerios. La alcaldesa Isabel Valenzuela defendió el procedimiento y aseguró que las familias habían sido notificadas previamente.

    Todos fueron notificados”, afirmó la jefa comunal, señalando que el proceso había comenzado meses atrás y que algunos residentes recibieron apoyo económico y alternativas para acceder a arriendos.

    La alcaldesa sostuvo que el objetivo es restituir los terrenos a sus propietarios, pero enfatizó que el proceso considera apoyo social para quienes deben abandonar el lugar. “Nadie se puede estar saltando la fila”, aseguró, junto con señalar que el municipio cuenta con un albergue para quienes no tengan dónde ir, además de asistencia social y apoyo para trasladar las pertenencias mediante camiones municipales.

    Desde el gobierno se destacó que el operativo forma parte de una política para recuperar terrenos ocupados ilegalmente. El delegado de la Región Metropolitana, Germán Codina, señaló que las familias llevaban cerca de un año y medio siendo advertidas de que debían abandonar el lugar y que el Ministerio de Vivienda dispone de 72 subsidios de arriendo, mientras que el municipio también comprometió apoyo para quienes no califiquen a los beneficios estatales.

    El Estado articula las ayudas, pero que ellos reciban ayuda del Estado no significa que también se les pueda permitir usurpar un terreno que es particular”, sostuvo Codina.

    Las autoridades también pusieron énfasis en la presencia de niños entre las familias desalojadas. Según la intervención, de las 995 personas asociadas al campamento, cerca de la mitad correspondería a niños, adolescentes y jóvenes.

    Por ello, se coordinó con los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Vivienda para facilitar la continuidad escolar de los menores en caso de que las familias se trasladen a otras comunas. “Hay niños que también necesitan que el Estado los acoja y los acompañe en este proceso, que no es fácil”, señaló la autoridad de gobierno.

    Respecto del terreno desalojado, la alcaldesa indicó que habrá un despliegue de Carabineros para evitar nuevas ocupaciones y resguardar los proyectos habitacionales existentes en las inmediaciones. A futuro, el municipio trabaja junto al Serviu Metropolitano en el desarrollo de un proyecto habitacional, con la intención de utilizar el terreno para el objetivo que originalmente tenía.

    Mascotas y retiro de pertenencias

    Otro de los puntos abordados fue la situación de las mascotas abandonadas. El municipio informó que trabaja con su clínica veterinaria, Zoonosis y organizaciones animalistas para vacunar, atender y buscar hogares temporales o definitivos para los animales.

    Finalmente, la alcaldesa llamó a los vecinos a no ingresar al sector para retirar estructuras o materiales por cuenta propia, luego de que se detectaran publicaciones en redes sociales ofreciendo partes de las construcciones. “Hoy día es un tema peligroso”, advirtió, debido a la presencia de maquinaria y a las labores de desalojo y demolición que aún continúan.

    Próximos desalojos

    La intervención también incluyó un anuncio sobre el campamento Nuevo Amanecer, en Cerrillos, donde las autoridades proyectan un desalojo durante la primera semana de noviembre. La medida se relaciona con riesgos estructurales y de remoción en masa en un sector ubicado sobre un antiguo vertedero y próximo a la Ruta 78. La municipalidad ya habría decretado la demolición de viviendas que presentan problemas estructurales.

    El delegado Codina advirtió que la decisión busca reducir riesgos tanto para quienes viven en el sector como para quienes transitan por la Ruta 78. “Es una decisión drástica, pero necesitamos garantizar la seguridad”, afirmó. Además, adelantó que el gobierno continuará interviniendo otros campamentos de la Región Metropolitana, entre ellos uno ubicado en Maipú.

    Más sobre:ColinaCampamento AconcaguaGermán CodinaIsabel ValenzuelaDesalojo

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