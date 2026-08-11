Tras portazo inicial, Kast da señales de abrirse al uso de las FF.AA. para infraestructura crítica en cita con alcaldes

Habían pasado unos 30 minutos en la reunión en que el Presidente José Antonio Kast citó a los alcaldes en La Moneda por la agenda de seguridad pública cuando algunos jefes comunales de oposición -entre ellos Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Matías Toledo (Puente Alto)- se fueron anticipadamente del encuentro .

Y si bien en los entornos de ambos dicen que esto fue por compromisos previos ya que la invitación llegó muy encima, lo cierto es que recordó la tensa relación que quedó entre los alcaldes y el Ejecutivo con motivo de la exención de contribuciones a adultos mayores incluida en la megarreforma. Los alcaldes opositores no quedaron conformes con que las platas perdidas sean compensadas vía impuestos generales y no a través de un cobro focalizado, como ellos habían pedido.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), dice que “lamentablemente algunos alcaldes de oposición decidieron retirarse a los pocos minutos sin escuchar la presentación completa ni participar del diálogo. Creo que en seguridad tenemos que dejar de lado las mezquindades y los puntos políticos, porque los ciudadanos esperan que seamos capaces de ponernos de acuerdo”.

Con todo, la cita de este martes -a la que asistieron cerca de 70 alcaldes de la RM, Valparaíso y O’Higgins junto al ministro de Seguridad Ciudadana, Martín Arrau, y al Subdere Sebastián Figueroa- era relevante pues marca parte de las intenciones del gobierno de cambiar la agenda desde lo económico a la seguridad , justo tras el anuncio de introducir una serie de medidas a la agenda incluyendo reformas constitucionales. Así, este lunes en la tarde a los alcaldes les llegó la invitación a través de una carta de Kast para un “diálogo por la seguridad”.

Las autoridades comunales han sostenido que el tema de seguridad es más transversal que sólo de una línea política. Según varios asistentes la reunión partió con el Presidente haciendo un diagnóstico general y luego fue el turno de Arrau para ir a lo específico.

Uno de los temas que más llamaron la atención es que según confirmaron a La Tercera tres alcaldes presentes, es que el Mandatario se abrió a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura crítica en las comunas, algo que condicionó en todo caso al avance de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

Hace dos días el Mandatario ya había ciertas señales al recalcar este punto diciendo que se debían “dar ciertas señales” y que cualquier apoyo debiera ser “gradual y paso a paso”. La verbalización de este martes llamó la atención pues apenas el 16 mayo Kast, en otra cita ampliada con jefes comunales, había dado un portazo a la idea de contar con el apoyo de militares en los barrios, idea planteada por el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS). En esa oportunidad, según consignó este diario, Kast le planteó que no era partidario de ocupar a los militares para esas labores.

“Tenemos que usar con inteligencia las capacidades del Estado. Si un militar puede proteger infraestructura crítica y con eso liberamos a un carabinero para que vuelva al barrio, avancemos por ese camino. No se trata de reemplazar a Carabineros: se trata de devolverlos a las calles, donde nuestros vecinos los necesitan”, dice ahora el alcalde a este diario. Justamente, él volvió a reiterar usar a las FF. AA.

Las diversas temáticas

Según presentes en la cita de este martes, se abordó la Ley de Seguridad Municipal y los recursos que hacen falta para implementarla. Otros plantearon la necesidad de avanzar en temas de secreto bancario, mientras que también hubo quienes expusieron inquietudes para las zonas rurales y las comunas que tienen cárceles.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (Frente Amplio), asevera que “ahora que el gobierno definió un plan de seguridad, esperamos que tras meses de ausencia por fin se haga presente en Peñalolén. Nos urge la inclusión de sectores de nuestra comuna dentro de los barrios críticos para enfrentar la droga en nuestras poblaciones. También echamos de menos un plan decidido contra las barras bravas que se toman espacios en nuestra comuna, y un foco en la prevención para atacar al delito desde la raíz. Hay varios otros elementos, como el rol de las fuerzas armadas, que deben ser afinados en el debate legislativo”.

Su par de Renca, Claudio Castro, valora “que el gobierno haya abierto este espacio de diálogo, porque la seguridad requiere acuerdos amplios. Pero también creo que es importante visibilizar que hoy existe una brecha entre la agenda que se discute y la realidad que enfrentamos en los barrios. Escuchamos mucho sobre nuevas leyes, pero poco sobre cómo fortalecemos la capacidad del Estado para llegar antes que el crimen”.

Análisis de La Moneda

Fuentes de La Moneda transmiten que quedaron conformes con la reunión. Y es que si bien no esconden que varios alcaldes marcaron sus diferencias con algunas de las iniciativas -por ejemplo, la alcaldesa de San Miguel Carol Bown (UDI), recalcó que se debe reabrir la discusión de la distribución de recursos entre los municipios para avanzar en el financiamiento de las medidas de seguridad- de igual forma el balance que hacen es positivo .

Lo anterior -afirman- sobre todo considerando que las relaciones con los alcaldes de oposición habían quedado prácticamente cortadas tras la tramitación de la megarreforma. Por ello, aseguran que haber concretado un encuentro con más de 70 jefes municipales del país es un buen indicio para empezar la discusión .

Incluso, una vez finalizado el encuentro, algunos de los alcaldes de oposición, como White, se sumaron a la declaración del titular de la Subdere junto a sus pares de derecha, lo que fue visto como una señal de que al menos hay un grupo en la izquierda que sí está dispuesto a discutir la agenda del gobierno. De todas formas, algunos alcaldes oficialistas criticaron internamente que no se hubiese aprovechado más la imagen de unidad con todos los jefes comunales y el ministro de Seguridad.

“Ha sido un espacio de diálogo, de conversación (...). Hemos quedado de traspasarle a los alcaldes todas las reformas que se están hoy día ingresando en el Congreso para que ellos también puedan participar y puedan ser actores muy relevantes en el debate público”, dijo Figueroa al respecto.

En La Moneda, la apuesta es que a diferencia de lo que ocurrió con la megarreforma, para la tramitación de la ACOT sí cuenten con el respaldo de parte de la oposición, por lo que en esta primera cita decidieron mostrar mayor apertura con los planteamientos de los alcaldes y así ir sumando apoyos entre los representantes de la izquierda, lo que afirman será clave para facilitar la discusión en el Congreso.