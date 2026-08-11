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    Política

    Kast se reúne con cerca de 70 alcaldes por agenda de seguridad: salida anticipada de líderes opositores marca la cita

    El subsecretario de Desarrollo Regional planteó que la invitación se extendió a todos y que “no hubo distinciones de ningún tipo”.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas

    Una serie de alcaldes de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana, llegaron hasta el Palacio de La Moneda este martes para reunirse con el Presidente José Antonio Kast y abordar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que recientemente presentó el gobierno.

    La iniciativa, que busca endurecer el combate al crimen organizado, contempla una reforma constitucional que consagra la seguridad como un deber del Estado e incorpora un nuevo Estado de Excepción Constitucional por grave alteración de la seguridad pública, fiscalizado en territorios afectados por conductas delictivas.

    En el encuentro, que duró cerca de dos horas, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, hizo una exposición de la agenda. Luego, hubo un espacio para que los jefes comunales hicieran sus preguntas y plantearan sus reparos.

    A la salida, algunos alcaldes entregaron detalles de lo conversado durante la cita. Lo propio hizo el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, quien abordó la salida anticipada de algunos líderes opositores antes de que concluyera el encuentro, entre ellos, los alcaldes de Maipú, Tomás Vodanovic (FA); Quinta Normal, Karina Delfino (PS); y Puente Alto, Matías Toledo (Ind.).

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Hemos tenido una muy buena reunión a la cual llegaron más de 70 alcaldes. Ha sido un espacio de diálogo, de conversación, una reunión extendida de más de dos horas en donde se pudo escuchar también la opinión de los alcaldes, poder compartir experiencias, y esto ya se está haciendo algo frecuente acá en el Palacio de la Moneda, poder recibir a los alcaldes, poder escuchar, poder trabajar en conjunto”, dijo el republicano.

    En esa línea, defendió que la invitación se extendió a todos y que “no hubo distinciones de ningún tipo”. " Los alcaldes que se quedaron hasta el final corresponden a alcaldes que representan a distintos lugares, distintos sectores políticos, y lo importante yo creo que aquí nos tomemos todo el tiempo y le dediquemos la atención a poder construir de manera conjunta políticas públicas que nos permitan poder atender la problemática que tenemos hoy día de seguridad", aseveró.

    Por su parte, el alcalde de Puente Alto, uno de los jefes comunales que se retiró antes de que terminara la cita, explicó que su salida se debió a la partida anticipada del ministro de Seguridad, quien había advertido previamente que debía retirarse por motivos de agenda. Asimismo, aseveró que en el espacio alcaldes cercanos a la línea política del gobierno hicieron preguntas que no eran del corazón de la reforma, y que él al menos, tenía varias indicaciones.

    “Cuando se plantea esta reforma y se quiere establecer lo que ya está en la ley, que tiene que ver con el deber del Estado, nos preguntamos por qué no establecer el derecho, el derecho que tiene que tener y que nos está garantizado entre los derechos fundamentales para que los ciudadanos puedan exigir al Estado, por ejemplo la seguridad que muchas veces no vemos en los territorios”, dijo.

    “También hay otras cosas que nos preocupan, por ejemplo, la modificación del carácter de violencia dentro de la modificación a la ley Antibarricada”, añadió y sostuvo que “hay medidas bien buenas también que se están tomando. Sin embargo, si no hay un fortalecimiento al Poder Judicial, a tribunales, etcétera, no sacamos nada”.

    De igual manera, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, valoró la iniciativa del gobierno, pero reconoció que están “profundamente decepcionados, porque son medidas que no van en la dirección que hemos venido generando acuerdos”.

    En tanto, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), quien constantemente ha pedido despliegue militar en las calles, valoró “significativamente la invitación a dialogar”, y “la necesidad de una escucha activa a los alcaldes para construir acuerdos que le den una mayoría a las propuestas que se están planteando desde el gobierno”,

    Asimismo, desde la vereda oficialista, el jefe comunal de Santiago, Mario Desbordes (RN), destacó la puesta en marcha de este encuentro a solo días de la presentación de la reforma. Además, aseguró que no vio a “ningún alcalde en mala disposición”, y que le gustó escuchar a representantes de todos los sectores.

    En esa misma línea, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, dijo estar “muy contenta” con la cita: “Lo que hemos escuchado hoy día, la conversación que se ha generado, es una conversación que yo no había visto”.

    En la foto, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Con todo, el jefe comunal de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Ind.), respaldó avanzar en cambios legales y constitucionales en materia de seguridad y planteó la necesidad de entregar mayores facultades a los municipios para enfrentar incivilidades, como el consumo de alcohol y drogas en la vía pública. “Lo importante acá no es la opinología. Lo importante es ver los casos prácticos, que es lo que nos pasa a los alcaldes, y ver cómo mejoramos la seguridad en el territorio”, sostuvo.

    Más sobre:AlcaldesSeguridadJosé Antonio KastACOTGobierno

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