Tras vencer a Egipto: qué necesitan las Guerreras Rojas para clasificar a octavos de final del Mundial de Vóleibol Sub 17
La calculadora de Chile dice que si bien dependen de sí mismas, una ayuda de las faraonas no les vendría mal en la última jornada de la cita planetaria.
El triunfo sobre Egipto, el primero que obtuvieron las Guerreras Rojas en el Mundial de Voleibol Sub 17, le dio vida a Chile en el Grupo A. Llegan a la última jornada de la fase de grupos con la chance de clasificar a los octavos de final de la cita planetaria.
La dirigidas por Raúl Pereyra están ubicadas en el cuarto lugar de su apartado, con 3 puntos. Su primera misión para avanzar al cuadro de las 16 mejores es vencer a la poderosa selección de Turquía (segunda con 9 unidades).
Pero eso no le bastará a las representantes nacionales. Esto debido a que Tailandia, que derrotó a Chile en el debut de la cita planetaria, también tiene 3 positivos y suma los mismos sets ganados y perdidos que las jóvenes criollas: 4 a favor y 10 en contra.
Por lo mismo, es muy importante que no sumen en el duelo que sostendrán ante Egipto este martes 11 de agosto a las 17 horas. Si las faraonas las vencen por 3-0 o 4-1 bastará que las nacionales sumen 1 punto (ganando dos de las cinco mangas), sin importar si pierden el partido, para tomar los ansiados boletos.
Cabe recordar que los puntos se reparten por sets ganados. Si el país triunfador se impone por más de dos, obtiene 3 puntos y si el marcador es de 3-2, la nación perdedora se lleva una unidad y la ganadora sólo dos.
Si las asiáticas vencen a las africanas, lo ideal sería que sólo obtuvieran dos positivos para que las Guerreras Rojas sumen tres y no dependa de nada más. Ahora si ambas llegan empatadas en puntajes y set, ya sea porque ambas ganaron o perdieron por marcadores, similares entra a definir la cantidad de puntos que hicieron en lo que va corrido del campeonato.
“Estamos tranquilos porque se cumplió el plan que teníamos propuesto y contentos, porque esta victoria es un logro enorme... Lo más complejo en estas edades es mantener un equilibrio mental y estos partidos ayudan a jugar mejor y desempeñarse mejor, por lo que esperamos hacer un buen partido ante Turquía y como dije ante, ir trabajando paso a paso en lo que viene”, aseguró Pereyra en diálogo con CNN tras el encuentro.
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