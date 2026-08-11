Tras vencer a Egipto: qué necesitan las Guerreras Rojas para clasificar a octavos de final del Mundial de Vóleibol Sub 17.

El triunfo sobre Egipto, el primero que obtuvieron las Guerreras Rojas en el Mundial de Voleibol Sub 17, le dio vida a Chile en el Grupo A. Llegan a la última jornada de la fase de grupos con la chance de clasificar a los octavos de final de la cita planetaria.

La dirigidas por Raúl Pereyra están ubicadas en el cuarto lugar de su apartado, con 3 puntos. Su primera misión para avanzar al cuadro de las 16 mejores es vencer a la poderosa selección de Turquía (segunda con 9 unidades).

Pero eso no le bastará a las representantes nacionales. Esto debido a que Tailandia, que derrotó a Chile en el debut de la cita planetaria, también tiene 3 positivos y suma los mismos sets ganados y perdidos que las jóvenes criollas: 4 a favor y 10 en contra.

Por lo mismo, es muy importante que no sumen en el duelo que sostendrán ante Egipto este martes 11 de agosto a las 17 horas. Si las faraonas las vencen por 3-0 o 4-1 bastará que las nacionales sumen 1 punto (ganando dos de las cinco mangas), sin importar si pierden el partido, para tomar los ansiados boletos.

Chile venció con claridad a Egipto. MAX MONTECINOS

Cabe recordar que los puntos se reparten por sets ganados. Si el país triunfador se impone por más de dos, obtiene 3 puntos y si el marcador es de 3-2, la nación perdedora se lleva una unidad y la ganadora sólo dos.

Si las asiáticas vencen a las africanas, lo ideal sería que sólo obtuvieran dos positivos para que las Guerreras Rojas sumen tres y no dependa de nada más. Ahora si ambas llegan empatadas en puntajes y set, ya sea porque ambas ganaron o perdieron por marcadores, similares entra a definir la cantidad de puntos que hicieron en lo que va corrido del campeonato.

“Estamos tranquilos porque se cumplió el plan que teníamos propuesto y contentos, porque esta victoria es un logro enorme... Lo más complejo en estas edades es mantener un equilibrio mental y estos partidos ayudan a jugar mejor y desempeñarse mejor, por lo que esperamos hacer un buen partido ante Turquía y como dije ante, ir trabajando paso a paso en lo que viene”, aseguró Pereyra en diálogo con CNN tras el encuentro.