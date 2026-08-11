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    Meteorología emite alertas: se registran tormentas eléctricas entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama

    Además, desde la DMC mantienen en Atacama una alarma por precipitaciones intensas con isoterma cero alta.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen Referencial.

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos alertas debido a tormentas eléctricas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama. La alerta está asociada a una condición de “vaguada en altura” que tendrá una duración desde la mañana de este martes 11 de agosto hasta la tarde. Donde afectarán a los sectores de litoral, cordillera de la costa y la pampa.

    Asimismo, el sistema frontal mantiene bajo especial vigilancia a las tres regiones, sumando a Antofagasta, debido a precipitaciones acompañadas de una isoterma cero elevada, condición que aumenta el riesgo de crecidas de ríos, remociones en masa y aluviones.

    Además de la alerta, la DMC mantiene en Atacama una Alarma Meteorológica por precipitaciones intensas con isoterma cero alta, vigente desde este martes 11 hasta la noche del miércoles 12 de agosto. En la precordillera se esperan 40 a 60 milímetros de lluvia, mientras que la isoterma cero se ubicará entre los 3.300 y 4.100 metros. La condición favorecería que una mayor proporción de las precipitaciones caiga en forma líquida en sectores cordilleranos, aumentando el escurrimiento y la activación de quebradas.

    La región además mantiene alerta amarilla del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) por el evento meteorológico. Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elevó a muy alto el peligro de aluviones, flujos de detritos y derrumbes en sectores de precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

    El sistema también contempla tormentas eléctricas y vientos. En la cordillera de Atacama se esperan rachas de entre 70 y 90 km/h hasta el viernes 14 de agosto. En sectores cordilleranos, además, se proyectan acumulaciones importantes de nieve, que podrían alcanzar entre 40 y 60 centímetros durante cada jornada.

    En Antofagasta, particularmente en la provincia de El Loa, se pronostican entre 10 y 30 milímetros de lluvia entre este martes y miércoles, con una isoterma cero de entre 3.700 y 4.200 metros, manteniéndose también el riesgo de remociones de tierra. En la ciudad de Antofagasta se esperan chubascos y posibles tormentas eléctricas durante el miércoles.

    El período de mayor intensidad de las precipitaciones se concentraría durante la tarde de este martes, con un peak cercano a las 17:00 horas. Las lluvias se extenderían aproximadamente entre las 13:00 y las 23:00 horas, disminuyendo progresivamente durante la noche, mientras que en Atacama podrían continuar durante las primeras horas del miércoles.

    Las tormentas eléctricas

    Diferentes usuarios en redes sociales han registrado las llegadas de las precipitaciones en distintas zonas de las tres regiones. Revisa los registros:

    Más sobre:DMCMeteorologíaArica y ParinacotaAtacama

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