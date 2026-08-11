Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles. Foto referencial de archivo

Parte del país cuenta con la medida de suspensión de clases durante este martes, lo que se extenderá hasta el miércoles de la presente semana.

Así lo informó recientemente el Ministerio de Educación (Mineduc) a través de sus redes sociales oficiales y su sitio web, ante los efectos del sistema frontal que ha afectado a la zona norte.

Clases suspendidas martes y miércoles

Se mantiene la suspensión de clases en toda la Región de Atacama para el martes 11 y miércoles 12 de agosto.

Desde el Mineduc se precisa que la medida aplica tanto a establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.

Cabe recordar que dicho territorio se mantiene con varias alertas meteorológicas vigentes, que indican precipitaciones moderadas a fuertes para los próximos días.