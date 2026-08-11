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    Jackson se suma a críticas a Kast: “Que no pueda reconocerle logros al gobierno del presidente Boric, es bastante preocupante”

    El extitular de Desarrollo Social adhirió al grupo de exministros de la administración frenteamplista que salió a cuestionar al Mandatario por sus declaraciones sobre las mediciones de pobreza de la Casen. “Lo extraño es que esta controversia vive solo en la cabeza de Jorge Quiroz y de José Antonio Kast”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. FOTO: DEDVI MISSENE. DEDVI MISSENE

    El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (FA), se sumó al grupo de excolaboradores de la pasada administración de Gabriel Boric que salieron a cuestionar al Presidente José Antonio Kast por sus declaraciones en contra de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).

    La medición a la que hizo mención el Mandatario en una entrevista radial fue justamente realizada en el gobierno frenteamplista, en que la pobreza multidimensional se cifró en 4,9%. En sus dichos, además, revivió las críticas que hizo en su momento el ahora ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    “Fue el mismo Jorge Quiroz el que aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no eran de acuerdo a lo que correspondía, porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos”, dijo el jefe de Estado.

    En diálogo con T13 Radio, este martes el ex secretario de Estado cuestionó que: “Yo diría que se le está apareciendo ese Kast candidato de manera más frecuente de lo que uno esperaría ahora en su rol de Presidente, y que no pueda reconocerle logros al gobierno del presidente Boric, yo diría que es bastante preocupante en términos del liderazgo que quiere representar, porque significa que no quiere enfrentarse de ninguna forma a su barra brava”.

    Jackson planteó que el cuestionamiento no ha sido validado por expertos y destacó que las mediciones realizadas en el gobierno anterior, en 2022 y 2024, contaron con metodologías vigentes.

    “Lo extraño es que esta controversia vive solo en la cabeza de Jorge Quiroz y de José Antonio Kast, porque si uno le pregunta a cualquier persona que haya trabajado de cerca o que haya analizado de cerca cualquiera de los últimos procesos de la encuesta Casen, podrá corroborar que las reducciones de la pobreza informadas fueron calculadas por metodologías vigentes, señaló.

    Además, recordó que en ellas participa no solo el Ministerio de Desarrollo Social, “sino también el INE, la Universidad de Chile, CEPAL, el PNUD, paneles de expertos que son transversales políticamente”, detalló.

    A la vez, resaltó que el desarrollo de la medición y la posterior publicación de sus resultados “sigue un estricto protocolo donde las instituciones lo que hacen es evitar que haya filtraciones, hacer chequeos y contrachequeos, precisamente para que esto sea un protocolo, un patrimonio del Estado, es decir, de la institucionalidad que ha ido construyendo el Estado y no algo que sirva para un gobierno de turno”.

    De esta manera, el exministro se sumó a los exmiembros de gabinete de Boric que arremetieron contra Kast, entre ellos Álvaro Elizalde, Carolina Tohá, Nicolás Grau y Javiera Toro.

    Más sobre:Giorgio JacksonCasenJosé Antonio KastClaudio AlvaradoPobreza

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