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    Diputada Parisi asegura que existe apoyo transversal para respaldar feriado del 17 de septiembre pero gobierno cierra la puerta

    La parlamentaria solicitó al gobierno apoyar la iniciativa, sin embargo, el biministro Alvarado dejó claro que al Ejecutivo le "satisface" el calendario tal como está y zanjó que "no hay que innovar”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La semana pasada la diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, ingresó un proyecto de ley para declarar feriado nacional el jueves 17 de septiembre de 2026, con el objetivo de extender las celebraciones de Fiestas Patrias.

    En sus argumentos, la parlamentaria expuso que la extensión de los festejos beneficiaría al turismo, disminuiría los riesgos de accidentes en carreteras y facilitaría el descanso de las familias.

    Para ello propuso que solo para este año se fije como feriado el jueves 17, considerando que los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre coinciden con los días viernes y sábado, respectivamente.

    En virtud de ello, hizo un llamado al gobierno para respaldar la iniciativa, asegurando que “este proyecto cuenta con respaldo de manera transversal por parte del Congreso”.

    “El diputado Javier Olivares y el diputado Patricio Briones también han presentado un proyecto que va en la misma línea, lo más probable es que esto se termine refundiendo todo en uno”, indicó.

    Desde el gobierno, sin embargo, no miran con buenos ojos la idea de sumar el 17 de septiembre a los feriados de Fiestas Patrias.

    Así lo zanjó el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado este martes.

    “El Congreso, hace bastante tiempo atrás, definió de manera consensuada entre todas las fuerzas políticas cómo abordar estos feriados del mes de septiembre y estableció claramente cuándo incorporar un día adicional. Y eso está total y absolutamente definido en esa ley y creo que no vale la pena y no es conveniente innovar en esa materia”, señaló.

    En definitiva, Alvarado planteó que “la forma de abordar los feriados del mes de septiembre está establecida en una ley que a nosotros nos satisface y consideramos que no hay que innovar”.

    Las palabras del biministro se suman a las de su par de Hacienda, Jorge Quiroz, quien si bien no descartó apoyar la propuesta, advirtió sobre los posibles efectos económicos de sumar una jornada festiva.

    Por su parte, la diputada Parisi manifestó que aún mantiene las esperanzas para avanzar con la iniciativa.

    “El gobierno ha tenido varias posturas, pero lo mejor es que esa postura ha ido creciendo y se ha mostrado además una postura muy positiva”, sostuvo.

    Para la diputada, aún “no se cierran las puertas, todavía queda para que se piense bien este feriado con el que tantos chilenos están esperanzados”, indicó.

    Además, agregó que “desde el año 2015 que Chile no tenía un feriado de fiestas patrias tan pequeño. Creo que llegó el momento de que el gobierno muestre ese corazón, el que todos los chilenos les estamos pidiendo. Seamos sinceros, ellos también necesitan descansar, los ministros, los subsecretarios, el aparato público”.

    Para Parisi “lo más importante” sería que “necesitamos celebrar con tranquilidad y necesitamos también acompañar a nuestras familias que están en el norte o en el sur de Chile. Así que vamos, sigamos apoyando este feriado 17 de septiembre del año en curso”, sostuvo.

    Más sobre:17 de septiembreFeriadoFiestas PatriasZandra Parisi

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