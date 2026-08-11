Conmebol suspende los partidos de Deportes Tolima e Independiente Santa Fe por el terremoto que afectó a Colombia

Colombia pasa por un delicado momento después de que este lunes un terremoto 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar afectara al país.

A raíz de esto, la Conmebol decidió suspender los dos partidos coperos que se iban a disputar en territorio colombiano.

De esta manera, no se efectuará este martes del duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores, ni el miércoles el cruce entre Independiente Santa Fe contra River Plate por la Copa Sudamericana.

“La Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia”, informó el organismo a través de un comunicado.

“En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos: Deporte Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU) e Independiente Santa Fe (COL) v River Plate (ARG)”.

“Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente”, concluyeron.

Las ligas colombianas también quedan en pausa

Por otro lado, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), informó que “tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto, se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana”.

“Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan”, añadieron.

Agregaron que “por esta razón, los 36 clubes profesionales que hacen parte de la DIMAYOR concentrarán esta semana sus esfuerzos en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades afectadas, poniendo a disposición sus capacidades y recursos para apoyar al país durante esta emergencia”.

“De igual manera, nuestra prioridad será brindar acompañamiento y respaldo a todos los jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y sus familias que hayan resultado afectados por el terremoto. El fútbol colombiano es, ante todo, una familia, y en momentos difíciles debemos permanecer unidos y solidarios”, complementaron.

“La DIMAYOR hace un llamado a toda la familia del fútbol colombiano, a sus clubes, jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores, aficionados y aliados, para unir esfuerzos y acompañar al país en este momento. Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita”, cerraron.